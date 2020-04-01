Банк «Санкт-Петербург» запустил экосреду #ЯМОГУ_ОНЛАЙН для клиентов

Это экосистема финансовых услуг и сервисов, актуальных в условиях 100% удаленного обслуживания.
В рамках экосреды для физических лиц #ЯМОГУ_ОНЛАЙН Банк усовершенствовал операции в онлайн-банкинге, сегодня все действия клиентов в интернет-банке и мобильном приложении максимально комфортны и безопасны, Банком обеспечено непрерывное обслуживание клиентов.
Кроме того, Банк запустил новые опции. Так, в мобильном или интернет-банке клиент, без визита в офис, может:
Экосреда #ЯМОГУ_ОНЛАЙН решает не только финансовые вопросы клиентов, а также поможет онлайн заказать продукты без наценки, оформить услуги и товары со скидкой, посетить виртуальные экскурсии по самым эксклюзивным музеям, а также получить образование от одной из лучших диджитал-школ – skillbox.
Благодаря интернет-банку и мобильному приложению «БСПБ Бизнес» в рамках экосреды #ЯМОГУ_БИЗНЕС_ОНЛАЙН без визита в Банк корпоративные клиенты могут:
В случае возникновения вопросов клиенты всегда могут обратиться к своему менеджеру, задать вопрос в системе интернет-банк. Контактный центр Банка работает круглосуточно. Офисы Банка с 30 марта работают по специальному графику. Всю актуальную информацию можно получить на сайте банка www.bspb.ru.
Контактный центр
8 /812 /329 5050 по России
8/495/228 3838 по Москве
Банк «Санкт-Петербург» ценит доверие своих клиентов. Во всех своих действиях и принимаемых решениях во главу угла Банк всегда ставит интересы наших клиентов.
Фото пресс-службы банка
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