Банк «Санкт-Петербург» запустил экосреду #ЯМОГУ_ОНЛАЙН для клиентов

Это экосистема финансовых услуг и сервисов, актуальных в условиях 100% удаленного обслуживания.

В рамках экосреды для физических лиц #ЯМОГУ_ОНЛАЙН Банк усовершенствовал операции в онлайн-банкинге, сегодня все действия клиентов в интернет-банке и мобильном приложении максимально комфортны и безопасны, Банком обеспечено непрерывное обслуживание клиентов.

Кроме того, Банк запустил новые опции. Так, в мобильном или интернет-банке клиент, без визита в офис, может:

осуществлять необходимые платежи и переводы между своими счетами или в другой банк, в том числе в рамках Системы быстрых платежей;

оплачивать покупки и услуги по QR -коду;

открывать карты, счета, депозиты;

оформить кредитные продукты;

оплачивать мобильную связь, интернет, ТВ, ЖКХ и т.д.;

обменивать валюту на своих условиях (зафиксировать курс, выбрать дату расчета, получать % на сумму обеспечительного взноса) в рамках сервиса «Биржевой мост»;

и многое другое.

Экосреда #ЯМОГУ_ОНЛАЙН решает не только финансовые вопросы клиентов, а также поможет онлайн заказать продукты без наценки, оформить услуги и товары со скидкой, посетить виртуальные экскурсии по самым эксклюзивным музеям, а также получить образование от одной из лучших диджитал-школ – skillbox.

Благодаря интернет-банку и мобильному приложению «БСПБ Бизнес» в рамках экосреды #ЯМОГУ_БИЗНЕС_ОНЛАЙН без визита в Банк корпоративные клиенты могут:

быстро и безопасно совершать платежи;

отправлять выписки на e-mail;

проверять контрагентов при помощи сервиса «Светофор»;

контролировать движение средств, изменение остатка по счету;

обменивать валюту при помощи котировальной доски;

оформить депозит;

отправить заявку на кредит;

пользоваться услугами ВЭД;

выпустить квалифицированную электронную подпись засчитанные минуты;

подключить эквайринг;

и многое другое.

В случае возникновения вопросов клиенты всегда могут обратиться к своему менеджеру, задать вопрос в системе интернет-банк. Контактный центр Банка работает круглосуточно. Офисы Банка с 30 марта работают по специальному графику. Всю актуальную информацию можно получить на сайте банка www.bspb.ru.

Контактный центр

8 /812 /329 5050 по России

8/495/228 3838 по Москве

Банк «Санкт-Петербург» ценит доверие своих клиентов. Во всех своих действиях и принимаемых решениях во главу угла Банк всегда ставит интересы наших клиентов.

Фото пресс-службы банка