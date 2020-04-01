Предпринимателям предложили антикризисную поддержку

С 1 апреля в рамках ЦАПП начнет работать «горячая линия», на которую предприниматели могут обратиться за необходимой консультацией: 8-800-444-50-74. Во «Вконтакте» и Telegram запускаются чат-боты, информация будет размещаться на федеральном www.opora.ru и региональном www.oporansk.ru сайтах «Опоры России», в мессенджерах и профильных чатах.

— Наша задача: максимально проинформировать предпринимателей об актуальных мерах поддержки. О том, какие из них уже можно просить и применять. По каждой отрасли подготовлены реестры мер поддержки, которые будут актуализироваться, а также размещены комментарии профильных экспертов, — рассказывает руководитель центра в Новосибирске, глава регионального Бюро по защите прав предпринимателей (также создано при реготделении «Опора России») Наталья Пинигина. — На наш взгляд, такая работа необходима, с одной стороны, чтобы убрать лишнюю панику, с другой — слишком оптимистические надежды о том, что «власть все компенсирует». Мы считаем, что предприниматели должны понимать реальное положение дел, чтобы принимать грамотные управленческие решения.

ЦАПП также планирует подготовить ответы на самые актуальные вопросы, которые возникают у предпринимателей (задать вопрос byuro.opora@yandex.ru ). Первый блок ответов с комментариями по стандартным ситуациям уже сформирован. На сайте будут выложены шаблоны обращений за господдержкой. Предпринимателям останется только их скачать, добавить свои данные и обратиться в нужный орган госвласти.

— В рамках работы ЦАПП мы будем отслеживать незаконные отказы в предоставлении мер господдержки. Особенно это касается банков. Если такие случаи выявятся, то будем транслировать эти прецеденты в Центробанк и курировать ситуацию до решения вопроса, — рассказывает Наталья Пинигина.

В нестандартных ситуациях к решению вопроса будет привлекаться эксперт из профильной отрасли. В задачи Центра также входит сбор информации о дополнительных мерах поддержки, их анализ и продвижение на региональный и федеральный уровень.

— В работе мы также планируем использовать опыт, накопленный Бюро по защите прав предпринимателей в части медиации. Медиаторы станут работать с контрагентами, чтобы найти компромисс на этапе досудебного урегулирования проблемы. В том числе они будут рассматривать спорные ситуации, возникшие у предпринимателя при работе с госорганами, контрольно-надзорными органами и т.д., — перечисляет Наталья Пинигина.

Фото предоставлено Виктором Остаховым