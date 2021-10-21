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Банк «Санкт-Петербург» запустил в Новосибирске проект «Лучше здесь»

  • 21/10/2021, 15:45
Новости Новосибирска
Это площадка для встреч предпринимателей, где они могут получить оперативную информацию о ситуации в экономике, банковских продуктах, задать вопросы первым лицам и обменяться опытом.

Теперь и в Сибири

Исторически проект «Лучше здесь» (@itsbetterhere) был площадкой, которую банк «Санкт-Петербург» продвигал в Северной столице. Но с 2021 года он выходит на федеральный уровень, в разные регионы России, в том числе в Новосибирск.

— Площадка для встреч «Лучше здесь» очень востребована клиентами нашего банка и представителями бизнеса в целом, так как здесь мы даем экспертизу по самым актуальным темам, а также возможность в неформальной обстановке обсудить сложные вопросы, поделиться мнениями. Плюсы клиенты на этом мероприятии знакомятся друг с другом, — пояснил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин. — К примеру, в Санкт-Петербурге в рамках проекта мы обсуждали такие темы, как взаимодействие с властью, получение господдержки, программы обучения сотрудников.

Ключевой темой обсуждения на первой встрече в Сибири стала макроэкономическая ситуация. Дмитрий Шагардин, генеральный директор УК «БСПБ Капитал», рассказал о том, что происходит в мировой экономике, на финансовых рынках, прокомментировал перспективы изменения курса рубля и доллара, а также инфляционные ожидания. По его словам, эта информация поможет предпринимателям принимать более взвешенные решения с точки зрения хеджирования своих рисков.

Тенденции в ВЭД

Еще одной не менее интересной для новосибирского бизнеса темой стала внешнеэкономическая деятельность. Директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин рассказал о том, как изменилась работа на внешних рынках во время коронакризиса, какие риски возникли и как скорректировалась товарная структура ВЭД.

— Тенденция последних двух лет показывает, что в России существует устойчивый спрос на развитие экспорта. Только в нашем банке за последние 1,5 года экспортный портфель по всем сегментам вырос почти на 40%. Причина тому — отложенный спрос, появление новых возможностей, а также доступность финансовых и нефинансовых инструментов господдержки, — говорит Сергей. — Наша задача — помочь клиенту с получением информации о том, на какие рынки наиболее эффективно выходить с их товарами и услугами, оценить конкуренцию на этих рынках, помочь с поиском партнеров.

Если говорить об отраслевой структуре экспорта, то сейчас в топе популярности в портфеле банка — IT-услуги, продукция медкластера и сельхозпроизводителей.

— В Китае очень востребована продукция российских производителей, в том числе агропромышленного сектора. Я проехал по разным регионам РФ, везде есть проекты по сотрудничеству с КНР и планы по наращиванию объемов экспорта, — констатировал эксперт. — Часть товаров и услуг быстро адаптируется к новым рынкам, а часть необходимо приводить в соответствие с запросами местных потребителей и рынков. Мы предлагаем нашим клиентам полный комплекс услуг «ВЭД 360» с индивидуальным подходом. Например, помогаем адаптировать товар, провести его сертификацию, собрать необходимые документы, составить договоры с партнерами, застраховать товар, выбрать правильную логистику, захеджировать риски платежеспособности и т. д. В конечном итоге комплекс этих услуг обходится дешевле, чем если их оплачивать по отдельности у разных компаний. Расчеты по экспортным и импортным контрактам могут идти в любой валюте, так как у нас совместно с нашими иностранными банками-партнерами выстроена большая сеть корсчетов, дающая возможность встраиваться в любую финансовую модель бизнеса. Сейчас в банке запускается сервис, который будет предупреждать клиента о возможных нарушениях валютного контроля и последствиях этого нарушения. С его помощью клиент может оперативно отреагировать на ситуацию и избежать штрафа.

В связи с растущей востребованностью комплексной поддержки со стороны участников ВЭД в Санкт-Петербурге создается специализированный офлайн-офис. При росте интереса к внешнеэкономической деятельности клиентов в регионах аналогичные площадки могут появляться и в других регионах присутствия банка.

Региональные приоритеты

Не менее интересным вопросом для сибирского бизнеса были приоритеты работы банка «Санкт-Петербург» с разными группами клиентов. По словам Вячеслава Ермолина, у кредитной организации сильные компетенции в сфере кредитования жилищного строительства. При участии банка в Санкт-Петербурге за последние 10 лет были построены более 3 млн кв. м жилья, у него есть опыт в реализации масштабных инфраструктурных IT-проектов — «Единая карта петербуржца».

— Во время встречи с губернатором Новосибирской области мы рассказывали о наших возможностях и готовности внедрять накопленные нами компетенции в регионе, — пояснил Ермолин. — Кроме того, мы активно работаем с крупным бизнесом: промпредприятиями, с ритейлерами и т. д. Здесь отмечу важный нюанс: мы не стараемся биться в жесткой конкуренции по ценовым параметрам с другими банками. Наш принцип: выстроить качественные комфортные отношения с клиентом на партнерских условиях, которые были бы выгодны и ему, и нам, чтобы мы сотрудничали на долгосрочной основе.

Заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов отметил, что в Новосибирске в сегменте малого и среднего бизнеса много сильных и продвинутых предпринимателей. Некоторые из них выходят в Москву, Санкт-Петербург со своими продуктами и услугами и добиваются успеха за счет высоких компетенций: в Новосибирске рынок меньше, а конкуренция выше. Как правило, если предпринимателю удалось подняться здесь, то получается и в столицах.

— До пандемии в сегменте МСБ в целом по России планомерно снижалось кредитование. Предприниматели целенаправленно придерживались этой стратегии, старались разумнее пользоваться кредитными средствами. В это время рос спрос на сервисные продукты, овердрафты, факторинг, лизинг, которые позволяли управлять ликвидностью. За 2020 год многие компании МСБ потеряли накопленный «жирок», и в 2021 году мы вновь увидели рост кредитного портфеля — уже почти на 60%, — комментирует Кирилл Кузнецов. — Сейчас компании МСБ в основном берут кредиты на пополнение оборотных средств. Я это связываю со сменой парадигмы продаж. Часть предпринимателей в этом сегменте ушли в агрегаторы, кто-то в историю с доставкой. Стройке, к примеру, пришлось поднимать зарплаты. К концу лета 2021 года стало понятно, что 80-90% компаний среднего бизнеса приспособились к новым условиям и начали нормально работать.

Директор Новосибирского филиала банка «Санкт-Петербург» Павел Лосев отметил, что банк очень хорошо приняли региональные клиенты. При открытии офиса, которое пришлось на пандемийный год, в его портфеле было несколько десятков компаний малого и среднего бизнеса, а сейчас уже более 450, свыше 5000 активных клиентов физических лиц.

— Наше преимущество — оперативность и конкурентные пакеты обслуживания для каждой сферы деятельности, исторически высокий уровень IT-составляющей, большие компетенции в ВЭД-услугах. Для крупного бизнеса — индивидуальные предложения в соответствии с их потребностями, — перечисляет Павел Лосев. — За счет этого за 2020-2021 годы объем бизнеса в нашем филиале вырос в 3,5-4 раза, а по прибыли и выручке — в 10 раз. Объем ипотечного портфеля у нас уже превысил 0,5 млрд рублей в сентябре, в том числе за счет клиентов, которые приобретают недвижимость в Северо-Западном округе.

Точкой роста банка в Новосибирске Павел Лосев назвал синергию между всеми направлениями бизнеса филиала, отметив, что без этого в текущих условиях тяжело конкурировать

— Кроме того, мы, можно сказать, идем против рынка. Нам не нужно тратить силы на оптимизацию, мы сразу выстраиваем свой бизнес в соответствии с современными требованиями к банковскому обслуживанию, на современных IT-платформах, — подчеркнул банкир.

Резюмируя итоги встречи в рамках проекта «Лучше Здесь», представители банка «Санкт-Петербург» отметили, что готовы проводить такие мероприятия в Новосибирске регулярно — в соответствии с запросами и интересами локального бизнеса.

В проект «Лучше Здесь» также входят онлайн-мероприятия, где банк рассказывает об интересных проектах клиентов в формате интервью на YouTube-канале. Формат подразумевает большие конференции, камерные тематические дискуссии, лекции и мастер-классы. К ним также могут подключаться новосибирцы.

Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков России. На 1 октября 2021 года в банке обслуживаются 2001000 частных лиц и 52000 компаний в 65 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Банк занимает 16 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»). Акции банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Филиал «Невский»
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 7, БЦ «Double Hill», офис 206.
ул. Гоголя, 9
Тел.: + 7 (383) 375 8877
nsk@bspb.ru

Фото предоставлены Банком «Санкт-Петербург»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирск медкластер банк "Санкт-Петербург"


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