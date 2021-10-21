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Группа «ВИС» опровергла информацию о срыве сроков строительства поликлиник

  • 21/10/2021, 15:46
Новости Новосибирска
При этом в компании отметили, что в проект пришлось внести изменения в связи с новыми требованиями Мнздрава РФ. Это потребовало дополнительного времени для согласования.

— Обращаем особое внимание на то, что проект по созданию сети из семи городских поликлиник в Новосибирске реализуется не в формате концессии, как сообщает большинство новосибирских СМИ, а по соглашению о государственно-частном партнерстве. Это принципиально разные форматы: концессия предполагает взимание платы концессионером за пользование объектом, а соглашение о ГЧП только техническую эксплуатацию созданных объектов соглашения. Построенные поликлиники будут эксплуатироваться государственными учреждениями здравоохранения в рамках ОМС, — говорится в пресс-релизе ГК «ВИС». — Ни о каком срыве сроков строительства пресс-служба группы «ВИС» не сообщала.

В компании подчеркнули, что сроки реализации проекта закреплены в действующем на сегодняшний день соглашении о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Их корректировка возможна только после получения заключений Госэкспертизы по всем проектам поликлиник, с учетом рекомендованных экспертизой сроков строительства.

Все изменения в проекте согласуются публичным и частным партнерами.

На сегодняшний день положительные заключения Госэкспертизы получены по пяти поликлиникам: №2, №7, №18, №22 и №27 в Кировском, Октябрьском, Ленинском и Заельцовском районах. По двум оставшимся поликлиникам №13 и №16 получение заключений ожидается до конца года.

— Проект ГЧП претерпел значительные изменения, обусловленные вступившими в силу нормативными документами и объективной необходимостью в увеличении площадей поликлиник. Проведена масштабная работа по внесению изменений в технико-экономические параметры (ТЭП) всех семи объектов, проделанная совместно публичным и частным партнерами проекта. Результатом этой работы стала актуализация медико-технических заданий применительно под потребности каждого учреждения здравоохранения, — уточнили в ГК «ВИС». — При уточнении медико-технических заданий для проектирования объектов были учтены новые рекомендации Министерства здравоохранения РФ к оснащению медицинских учреждений. В частности, в соответствии с приказом №984н Минздрава РФ от 03.12.2019 поликлиника с проектной посещаемостью свыше 600 человек в сутки в обязательном порядке должна быть оснащена аппаратом магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Новости Новосибирска

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

В процессе проектирования объектов также вступил в силу и ряд других изменений к нормативным актам Минздрава РФ, регулирующих организацию оказания медицинской помощи в онкологической сфере и проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Все они были учтены в рамках корректировок.

По каждому медицинскому учреждению проведены консультации с публичным партнером и главными врачами для уточнения актуальных потребностей в функциональных помещениях поликлиник и их оснащении оборудованием. В виду объективной необходимости наращивания поликлинической мощности в некоторых районах города были значительно увеличены площади объектов.

— В общей сложности площадь увеличилась с 72 тысяч кв. м до 87 тысяч кв. м, что фактически сопоставимо с увеличением всего ГЧП-проекта на еще одну поликлинику. Увеличение площади повлекло за собой увеличение состава и количества медицинского и инженерного оборудования, включая лифты, вентиляцию, кондиционеры, а также объем строительных материалов. Кроме того, частный партнер принял на себя работы по присоединению объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, что не было заложено в соглашении о ГЧП, — заявили в пресс-службе компании. — Все это нашло отражение в текущих проектах поликлиник и потребовало дополнительного времени для согласования со всеми ответственными ведомствами.

Напомним, в июле ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу «ВИС») и Газпромбанк подписали кредитное соглашение о финансировании капитальных затрат по проекту создания сети современных поликлиник в Новосибирске. Общий объем одобренной кредитной линии составляет 11,6 млрд рублей до 2029 года. Проект создания сети поликлиник в Новосибирске — первый в России, структурированный в рамках федерального закона о ГЧП №224-ФЗ. Он предусматривает проектирование и строительство семи современных медицинских центров общей мощностью около 6,5 тысяч посещений в смену с полным оснащением оборудованием нового поколения. Это комплексы для компьютерной томографии и МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование.

Фото пресс-службы ГК «ВИС»

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : поликлиники медицина инвестор ГЧП бизнес


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