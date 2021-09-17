Банк Уралсиб делает ставку на гибридный формат организации труда и «Гибкий офис»

В результате банк уже сократил офисные площади в Москве.

Успешный опыт планируется масштабировать. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия и оценивается экономика создания «Гибкого офиса» в Санкт-Петербурге. Замысел предполагает объединение четырех офисных площадок в одну на базе современного и технологичного «корпоративного коворкинга», созданного по модели built-to-suit, позволяющей создавать современные офисы индивидуально под задачи компании, не принимая на себя вопросы ремонта и обслуживания.

Аналогичный проект «Гибкого офиса» банк планирует реализовать и в Москве, отказавшись от ряда локаций, при этом повысив удобство и качество офисных пространств и существенно увеличив эффективность расходов на недвижимость.