Иск на обжалование отказа избиркома «отзывантам мэра» поступил в суд

Лидер инициативной группы по отзыву мэра с должности, депутат горсовета Игорь Украинцев подал иск с требованием обжаловать действия городской избирательной комиссии, отказавшей регистрировать членов группы. Об этом сообщает пресс-служба суда Центрального района, принявшего исковое заявление от депутата.

Напомним, заявление о начале процедуры отзыва Анатолия Локтя с поста главы города Игорь Украинцев сделал на июньской сессии горсовета Новосибирска. Позже в поддержку данной инициативы высказались депутаты Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков (независимый) и Дарья Карасева («Новые люди»), а также региональное отделение «Партии Роста».

В первой половине августа на территории избирательного округа Игоря Украинцева в микрорайоне Стрижи состоялось собрание инициативной группы, где более тысячи ее активистов поддержали инициативу, о чем соответствующие документы с подписью поддержавших были переданы в городскую избирательную комиссию Новосибирска.

Напомним, что одной из оспариваемых причин для отказа стал вопрос наличия судебного решения о незаконном действии или бездействии главы города. Инициаторы отзыва считают, что это касается решений относительно возглавляемой Анатолием Локтем мэрии в целом. В избиркоме уверены, что решение должно касаться непосредственно главы города. Вторым оспариваемым основанием стало несоответствие части данных подписавшихся данным базы УФМС, с которой сверялись в избирательной комиссии.

По Уставу Новосибирска, если бы избирательная комиссия приняла документы инициативной группы, то активисты должны были бы собрать за определенный срок не менее 60 тысяч подписей горожан. После проверки избиркомом собранных подписей, в случае отсутствия к ним претензий, вопрос об отставке градоначальник вынесли бы на сессию горсовета Новосибирска, которая приняла бы решение о дате голосования. В результате голосования мэр считался бы отозванным в том случае, если за его импичмент проголосовали бы более половины избирателей, зарегистрированных на территории муниципалитета.