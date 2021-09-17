В Домодедово нашли собаку, пропавшую во время погрузки в самолет

В аэропорту Домодедово нашли собаку по кличке Ева, которая потерялась во время погрузки в багажное отделение самолета, летевшего из Москвы в Симферополь рейсом авиакомпании S7 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба московского аэропорта.

— Весь световой день хозяйка Евы искала ее вместе с нами. Кинологи аэропорта разработали план: оставить личные вещи хозяйки в переноске и любимые лакомства Евы в миске с прикормом. План сработал! Ева вышла к переноске. Сотрудники S7 и аэропорта быстро среагировали, и Ева снова со своей семьей, — говорится в сообщении.

Напомним, семья из Москвы, летевшая в Симферополь рейсом авиакомпании S7, сдала в багаж свою собаку по кличке Ева. По прилету хозяевам сообщили, что их питомца на борту не было — по версии аэропорта «Домодедово», собака открыла переноску и убежала во время погрузки.

Хозяйка Евы была возмущена тем, что сотрудники авиакомпании и аэропорта сообщили ей о пропаже собаки спустя несколько часов. Кроме того, по словам девушки, чтобы узнать о судьбе своего питомца и что-то выяснить, ей приходится самой звонить и писать в S7 и Домодедово, постоянно сталкиваться с отказами, путаницей или формальными ответами.

Поэтому девушка решила написать пост о пропаже Евы в инстаграме, и после того, как его заметили СМИ и блогеры, с ней связались представители Домодедово и предложили принять участие в поисках.