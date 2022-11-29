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Банк Уралсиб и волейбольный клуб «Кузбасс» подписали соглашение о сотрудничестве

  • 29/11/2022, 11:10
Банк Уралсиб и Кемеровский волейбольный клуб Кузбасс подписали соглашение о сотрудничестве.

банкиПодписание документа состоялось 12 ноября 2022 года во время проведения домашнего матча клуба с ВК «Динамо».

В рамках взаимодействия планируется реализация широкого спектра интеграций банка во время домашних матчей ВК «Кузбасс», проведение совместных активностей для болельщиков клуба. 25 ноября клуб и банк провели первую совместную акцию для болельщиков, победители которой получили билеты на ближайшую игру и специальные призы от банка.

Волейбольный клуб «Кузбасс» был основан в 2008 году. С 2010-го – выступает в российской Суперлиге.  За время своего существования кемеровский клуб выиграл золотые (2019) и бронзовые (2020) медали чемпионата России, дважды становился серебряным призером Кубка страны (2011 и 2017), обладателем Суперкубка России, а также полуфиналистом Кубка ЕКБ (2018) и Лиги Чемпионов (2020).

Сотрудничество с ВК «Кузбасс» стало первым совместным проектом Банка Уралсиб с профессиональным волейбольным клубом. Банк в последние годы активно развивает направление спортивного спонсорства и партнерские проекты как в профессиональном, так и в любительском спорте, на протяжение многих лет сотрудничает с ХК «Салават Юлаев» и ФК «Краснодар». В 2021 году банк стал финансовым партнером Челябинского ХК «Трактор», а в 2022 г. выступил спонсором велогонки La Strada одного из ключевых проектов – Лиги Героев.

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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