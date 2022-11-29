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Исполнение производственных программ, динамику показателей надежности и планы на 2023 год обсудили филиалы АО «РЭС»

  • 29/11/2022, 11:06
В конце ноября в Бердске прошло традиционное выездное производственное совещание АО «РЭС». В нём приняли участие порядка 30 сотрудников из числа руководства филиалов и аппарата управления, руководителей сетевых районов и производственно-технических подразделений.

энергетикаОсновной темой встречи стало подведение итогов работы филиалов за 10 месяцев 2022 года, а также постановка задач и обсуждение перспектив на 2023 год.

В рамках совещания директора филиалов компании представили доклады об исполнении производственных и инвестиционных программ за 10 месяцев 2022 года, достигнутых показателях надежности электроснабжения, объемах технологического присоединения и передачи электроэнергии, а также об иных аспектах производственной деятельности. Кроме того, участники совещания обсудили внедрение передовых технологий и цифровизацию электрических сетей, пути реализации инвестиционной программы в условиях изменения внешней среды и осложнения социально-экономической обстановки в течение года. Кроме того, важным блоком повестки дня стали вопросы пополнения кадрового состава работников предприятия и ротации кадров, а также механизмы материального стимулирования персонала.

Параллельно с производственным совещанием прошли круглые столы с руководителями сетевых районов и производственно-технических подразделений по вопросам формирования отчетности, контроля выполнения запланированных работ с отражением результатов работы в соответствующей технической документации, а также создания учебно-тренировочных полигонов в филиалах для обучения персонала.

В финале мероприятия состоялось торжественное вручение филиалам АО «РЭС» паспортов готовности к работе в отопительный период 2022-2023 годов. Генеральный директор группы компаний РЭС Дмитрий Шароватов пожелал руководителям филиалов высоких производственных достижений, выполнения в срок всех намеченных планов и решения поставленных задач.

Программа второго рабочего дня встречи была посвящена познавательной экскурсии по Бердскому району электрических сетей филиала «Черепановские электрические сети». Участники совещания посетили диспетчерский зал РЭС, а также участок по ремонту кабельных линий, производственные и складские помещения, места стоянки автомобильной техники. Ознакомились с планами работы сетевого района, особенностями территории обслуживания и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

В целом, проведение подобных выездных совещаний призвано осуществить контроль исполнения производственных программ, решить текущие эксплуатационные вопросы и выработать оптимальные пути решения производственных задач в процессе обмена опытом между участниками встречи. Такой подход повышает эффективность взаимодействия, что положительно сказывается на основной производственной деятельности компании по обеспечению надежного функционирования электрических сетей и бесперебойного электроснабжения потребителей в зоне ответственности АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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