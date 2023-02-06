Банк Уралсиб начал получать ипотечные заявки через платформу TYMY

Платформа объединяет в себе весь цикл работы в агентском и партнерском каналах, начиная от дистанционного подключения агента (партнера) и передачи заявки в CRM-систему банка, и заканчивая выплатой вознаграждения и налогов за агента.

«Сотрудничество с платформой TYMY позволяет вывести на новый уровень сотрудничество банка и небольших агентств недвижимости, частных риелторов, предоставляя им возможности использовать аналог банковского личного кабинета партнера и более быстрые сроки расчетов. Это новый шаг в сторону цифровизации и улучшения сервиса партнерских отношений», – отметил начальник Управления продаж ипотечных кредитов Константин Мурашкин. «Сегодня платформа TYMY сотрудничает с рядом крупнейших банков России, для каждого партнёра мы разрабатываем кастомизированные решения, которые позволяют выстраивать комфортные, прочные доверительные отношения с агентами, позволяют осуществлять быстрые выплаты комиссий. Мы благодарны Банку Уралсиб за доверие, надеемся на долгое и продуктивное сотрудничество», – прокомментировал CEO платформы TYMY Алексей Майстренко.

Банк Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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