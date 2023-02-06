Екатерина Дегтярева: Люди будут стоить дороже

Итоги 2022 года: и снова кризис

— Анализируя ситуацию на рынке труда во время пандемии мы увидели, что многие люди в 2020 году уходили в никуда, так как поняли, что работа ― не суперважная вещь в жизни. Они научились жить на другие деньги, пересобрали свой семейный бюджет, поэтому, когда бизнес начал выходить из кризиса, количество резюме на рынке сопоставимо не увеличилось. В результате в 2022 год рынок труда вошел на пике жесткой конкуренции за соискателей, — констатировала директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева в ходе пресс-конференции «Рынок труда 2022-2023» в Новосибирске. — Свою роль в формировании дефицита персонала сыграла и демографическая ситуация: население России в самом трудоспособном возрасте (25-29 лет) фактически сократилось, а те, кто уже работают, неохотно принимают решение о смене работодателя. Стрессовым фактором в 2022 году стало начало СВО, уход с рынка России многих иностранных компаний. К концу 2022 года рынок научился работать с новыми вызовами и вернулся к состоянию 2021 года.

В Сибири, по ее словам, ситуация на рынке труда была более стабильной, чем в среднем по России: на одну вакансию в течение 2022 года в округе приходились от 3,4 до 4 резюме. В Новосибирской области, где большая доля ИТ-кластера, ситуация была более турбулентна, чем в среднем по округу. Нормальной для рынка эксперты считают ситуацию, когда на одну вакансию приходится 5-6 резюме. Для примера, на вакансию по рабочему персоналу в Новосибирске приходится 0,8 резюме.

Эксперт также назвала ключевые тренды на рынке труда в 2022 году:

— Для ИТ-сегмента очень актуален элемент торга. ИТ-персонал, который сегодня обновляет резюме, не всегда реально хочет сменить работу. Он изучает рынок, и в итоге мы видим 3,2 резюме на вакансию. Кроме того, на ИТ-рынке сейчас много джунов, которые еще вчера работали в других сферах. Специалисты с опытом по-прежнему в большом дефиците. Прогнозируем, что будет расти спрос на программистов-женщин. Западные компании ведут работу по привлечению женщин в ИТ уже 10 лет, у нас в отрасли их пока мало.

— Топов разбирают без шума. Топ-менеджеры, как правило, выходят на рынок с «золотыми парашютами» и могут определенное время не работать, прицениваться, искать более интересные предложения. Что касается руководителей иностранных компаний, то мы видим, что их тихо «прибрали» российские конкуренты. К примеру, 1С создала уже две компании с персоналом, ранее работавшим в SAP. Думаю, что окончательный эффект перераспределения сотрудников ушедших иностранных компаний мы увидим в середине 2023 года.

— Рост спроса на кадры без опыта работы. В Новосибирской области количество вакансий для студентов, а также специалистов в начале карьеры за 2022 год выросло на 71%. Это реакция на демографическую ситуацию. У работодателей уже нет выбора. Они готовы обучать молодежь, хотя раньше для Новосибирска это было нехарактерно — всем были нужны готовые специалисты. Но проблема в том, что учить тоже нужно уметь ― и не всем этом дано. Так что здесь работодатели столкнулись еще с одной проблемой — дефицитом методологов, которые могут подготовить грамотную методику обучения персонала.

Впрочем, в категорию «Начало карьеры» попадают и те, кто прошел переподготовку, например в качестве тестировщиков.

Новосибирский авиационный завод планирует набрать еще почти 4 тысячи сотрудников За 2022 год количество вакансий рабочего персонала выросло на 33%.

— Рост зарплат. Конкурировать деньгами — это то, что мы умеем лучше всего. Самый высокий рост зарплат наблюдался в отраслях с самой высокой конкуренцией за персонал.

— Забота о счастье и благополучии сотрудников. Требования к этому пункту конкурентоспособности работодателей выросли. В Новосибирске среди производственного персонала вернулся запрос на санатории. Программы ДМС компании начинают распространять не только на сотрудников, но и на членов их семей. Работодатель организует доставку сотрудников, обеспечивает их рабочей одеждой, улучшает условия труда —– все это сегодня становится конкурентным преимуществом, так как только на повышении зарплаты играть не получается.

— Внимание к экологической повестке. Поколение Z очень внимательно смотрит на экологическую повестку компании, и работодателям приходится это учитывать. Если не приспособятся, то проиграют.

— Эйджизм потерял актуальность. При существующем дефиците кадров на рынке работодатели все меньше обращают внимание на возраст соискателя. Чем выше конкуренция за персонал в отрасли, тем лояльнее подход. К примеру, в ритейле, где конкуренция за сотрудников очень жесткая, уже есть компании, которые набирают сотрудников 60+. Практика показывает, что ритейл первым чувствует новые тренды. Многие работодатели готовы принимать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья и работать с ними на «удаленке».

На каждую удаленную вакансию в Новосибирске приходится 14 резюме На банковском направлении динамика резюме упала на 67%, в добыче сырья ― на 62%, в госслужбе ― на 70%. В банковской сфере эксперт hh.ru объясняет динамику отсутствием перспектив из-за санкций, в добыче сырья — отсутствием соискателей: работодатели все выгребли с рынка. Что касается госслужбы, то с такой ситуацией аналитики hh.ru столкнулись впервые и пока анализируют ситуацию. Екатерина Дергачева не исключает, что это связано с геополитическими событиями, а также тем, что часть соискателей перераспределились в сферу ОПК, где есть бронь от мобилизации. При этом она поясняет, что люди могут искать работу в госструктурах напрямую, без обращения к рекрутерам и профильным сайтам.

— 2022 год показал, что соискатели уходят в новые профессии: в продажи, курьеры, водители. Растет спрос на профессии, где более легкий вход (через курсы), у которых выше престиж — ИТ, маркетинг. К примеру, сферу ИТ, как новую, для себя рассматривают 25% соискателей Новосибирской области, 9% готовы перейти в искусство, развлечения и массмедиа, 7% — в административный персонал. Для сравнения: только 1% хотели бы работать на госслужбе и в производстве.

Прогноз на 2023 год: некуда деваться

В перспективе, по оценке Екатерины Дегтяревой, многие тренды, которые сформировались на рынке труда, будут только усиливаться, а требования сотрудников корректироваться в зависимости от отрасли работы. Для кого-то будет важен санаторий, для кого-то — удаленная работа из дома, и работодателям некуда будет деваться, так как людей нет.

— Возможен новый переток кадров из регионов в Москву. В столичных компаниях в 2022 году освободилось много вакансий. Многие аналитики говорят, что в будущем рынок труда снова ждет перераспределение. Для Сибири на этот тренд накладывает климатическая миграция, а также миграция среднего персонала, который уезжает на повышение, — комментирует Дегтярева.

Большинство российских крупных компаний, опрошенные Службой исследования hh.ru, говорят о планах по увеличению персонала в 2023 году. Мелкий бизнес также планирует рост, а вот у среднего прогнозы менее оптимистичны.

В 47% случаев, в 36% —, в 32% —. В Новосибирском области 45% опрошенных компаний планируют набирать новых сотрудников и только 1,2% — сокращать. По мнению Екатерина Дегтяревой, это в очередной раз подчеркивает, что Сибирь является определенным островком стабильности.

Увеличивать зарплаты также чаще планируют крупные компании.

— В более выгодном положении предприятия из сферы ОПК, где на госуровне поставлена задача ― установить зарплаты на 10% выше рынка. На втором месте — сотрудники силовых ведомств, где уже продекларирована индексация в 10,3%, — пояснила эксперт.

Говоря о том, во что инвестировать соискателям в 2023 году, Дегтярева рекомендует обратить внимание на развитие кросс-функциональности и саморазвитие.

— Нельзя быть специалистом в чем-то одном. Например, как маркетолог ты должен понимать всю историю продукта. Кроме того, нужно инвестировать в коммуникативные навыки, в самообучение: учится — это классный навык, — рекомендует Дегтярева. — Многие компании также уделают большое внимание созданию сообществ сотрудников, нетворкингу. Суперважная история — организация непрерывного обучения сотрудников.

Очень важно уделять внимание развитию творчества, креатива и юмора в компании.

Эксперт hh.ru также назвала два сценария развития ситуации на рынке труда в России.

Пессимистичный прогноз:

Сохранение и усиление турбулентного периода в экономике, ухудшение макроэкономических показателей, положения дел в компаниях и общего уровня жизни людей.

Отражение сложностей в экономике на ситуации на рынке труда: падение спроса на рабочие ресурсы повлечет снижение количества вакансий.

Демографический кризис, взросление населения, недостаток мигрантов. При этом вероятен отток кадров из Сибири в Москву, Санкт-Петербург, а также на юг России.

Невозможность быстро возместить мобилизованных и уехавших на рынке труда. Кроме того, возможно, из экономики дальше будут изыматься кадры разными способами для решения задач СВО.

Сохранение дефицита людей рабочих специальностей и линейного персонала, как следствие — необходимость поднимать зарплаты в условиях ограниченных ресурсов. Подбор персонала не станет проще, а стоимость найма будет только расти.

Возможные сложности с поиском и сменой работы у «белых воротничков». При этом в России пока нет истории быстрой переподготовки кадров.

Для роста зарплат есть ресурс не во всех бизнесах, МСБ будет сложно. В целом велики риски стагнации зарплат.

«Удаленка» теряет популярность среди работодателей, даже в сфере ИТ, где снизился дефицит кадров и стало можно нанимать специалистов у себя в регионе. «Парадокс продуктивности», когда люди считают себя производительными на «удаленке», а менеджеры видят иначе. Но в ряде отраслей «удаленка» останется преимуществом, а в некоторых будет единственной возможности найти персонал.

Оптимистичный прогноз:

Рост спроса на средне специальное образование у молодежи на фоне востребованности представителей рабочих профессий и автоматизации отраслей: вместо ручной работы — станки с ЧПУ.

Развитие наставничества на производствах (в том числе в связи с санкциями), переквалификация «белых воротничков» в «синих». Этот тренд появляется, но программ переподготовки пока не видно.

Постепенный уход от всех видов дискриминации (пол, возраст, ОВЗ) при найме сотрудников, развитие diversity-среды в компаниях, где есть работа и место для каждого.

Снижение текучести персонала — в изменчивых реалиях люди будут держаться за работу (особенно в сегменте беловоротничковых ролей).

Автоматизация всех этапов подбора и управления персоналом как залог роста эффективности бизнеса — это основной фокус в работе HR-подразделений сегодня.

Рост спроса на самозанятых и фрилансеров (позволяет гибко управлять численностью персонала).

Повышение требований соискателей к работодателям: официальное трудоустройство, белая зарплата, ДМС как никогда важны в нестабильные времена.

Фокус работодателей будет направлен на удержание и развитие сотрудников («тихий наем»). Развивать своих сотрудников выгоднее, чем искать новых. Как следствие — развитие корпоративного обучения, программ для карьерного роста в компании.

Рост производительности и перенаправление персонала в те области, где планируется рост бизнеса компании. HR-команды идут к бесшовному процессу «наем-удержание-переподготовка-редизайн».

Сильный фокус на благополучие сотрудников, вплоть до связи с бизнес-стратегией компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским предприятиям предложили искать кадры в исправительных центрах.