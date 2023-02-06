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Екатерина Дегтярева: Люди будут стоить дороже

  • 06/02/2023, 10:15
Автор:
работа в Новосибирске
Работодателям придется адаптироваться к новым принципам работы по привлечению кадров. Кто не приспособится — проиграет.

Итоги 2022 года: и снова кризис

— Анализируя ситуацию на рынке труда во время пандемии мы увидели, что многие люди в 2020 году уходили в никуда, так как поняли, что работа ― не суперважная вещь в жизни. Они научились жить на другие деньги, пересобрали свой семейный бюджет, поэтому, когда бизнес начал выходить из кризиса, количество резюме на рынке сопоставимо не увеличилось. В результате в 2022 год рынок труда вошел на пике жесткой конкуренции за соискателей, — констатировала директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева в ходе пресс-конференции «Рынок труда 2022-2023» в Новосибирске. — Свою роль в формировании дефицита персонала сыграла и демографическая ситуация: население России в самом трудоспособном возрасте (25-29 лет) фактически сократилось, а те, кто уже работают, неохотно принимают решение о смене работодателя. Стрессовым фактором в 2022 году стало начало СВО, уход с рынка России многих иностранных компаний. К концу 2022 года рынок научился работать с новыми вызовами и вернулся к состоянию 2021 года.

В Сибири, по ее словам, ситуация на рынке труда была более стабильной, чем в среднем по России: на одну вакансию в течение 2022 года в округе приходились от 3,4 до 4 резюме. В Новосибирской области, где большая доля ИТ-кластера, ситуация была более турбулентна, чем в среднем по округу. Нормальной для рынка эксперты считают ситуацию, когда на одну вакансию приходится 5-6 резюме. Для примера, на вакансию по рабочему персоналу в Новосибирске приходится 0,8 резюме.

Кадры для промышленных предприятий

В промышленности идет жесткая «охота за головами»

— Рабочий персонал — это профсфера, где у нас самый жесткий дефицит кадров. Но и в целом у нас нигде не стоит очередь из персонала, — констатирует Дегтярева. —  При этом хочу напомнить, что в России не очень высокая безработица, по сравнению со многими странами мира. Для нас более актуальна высокая конкуренция за персонал по самым популярным категориям.

Эксперт также назвала ключевые тренды на рынке труда в 2022 году:

— Для ИТ-сегмента очень актуален элемент торга. ИТ-персонал, который сегодня обновляет резюме, не всегда реально хочет сменить работу. Он изучает рынок, и в итоге мы видим 3,2 резюме на вакансию. Кроме того, на ИТ-рынке сейчас много джунов, которые еще вчера работали в других сферах. Специалисты с опытом по-прежнему в большом дефиците. Прогнозируем, что будет расти спрос на программистов-женщин. Западные компании ведут работу по привлечению женщин в ИТ уже 10 лет, у нас в отрасли их пока мало.

— Топов разбирают без шума. Топ-менеджеры, как правило, выходят на рынок с «золотыми парашютами» и могут определенное время не работать, прицениваться, искать более интересные предложения. Что касается руководителей иностранных компаний, то мы видим, что их тихо «прибрали» российские конкуренты. К примеру, 1С создала уже две компании с персоналом, ранее работавшим в SAP. Думаю, что окончательный эффект перераспределения сотрудников ушедших иностранных компаний мы увидим в середине 2023 года.

Рост спроса на кадры без опыта работы. В Новосибирской области количество вакансий для студентов, а также специалистов в начале карьеры за 2022 год выросло на 71%. Это реакция на демографическую ситуацию. У работодателей уже нет выбора. Они готовы обучать молодежь, хотя раньше для Новосибирска это было нехарактерно — всем были нужны готовые специалисты. Но проблема в том, что учить тоже нужно уметь ― и не всем этом дано. Так что здесь работодатели столкнулись еще с одной проблемой — дефицитом методологов, которые могут подготовить грамотную методику обучения персонала.

Впрочем, в категорию «Начало карьеры» попадают и те, кто прошел переподготовку, например в качестве тестировщиков.

работа на заводе Чкалова

Новосибирский авиационный завод планирует набрать еще почти 4 тысячи сотрудников

— Жесткий дефицит рабочих специальностей. За 2022 год количество вакансий рабочего персонала выросло на 33%.

— Рост зарплат. Конкурировать деньгами — это то, что мы умеем лучше всего. Самый высокий рост зарплат наблюдался в отраслях с самой высокой конкуренцией за персонал.

— Забота о счастье и благополучии сотрудников. Требования к этому пункту конкурентоспособности работодателей выросли. В Новосибирске среди производственного персонала вернулся запрос на санатории. Программы ДМС компании начинают распространять не только на сотрудников, но и на членов их семей. Работодатель организует доставку сотрудников, обеспечивает их рабочей одеждой, улучшает условия труда —– все это сегодня становится конкурентным преимуществом, так как только на повышении зарплаты играть не получается.

— Внимание к экологической повестке. Поколение Z очень внимательно смотрит на экологическую повестку компании, и работодателям приходится это учитывать. Если не приспособятся, то проиграют.

— Эйджизм потерял актуальность. При существующем дефиците кадров на рынке работодатели все меньше обращают внимание на возраст соискателя. Чем выше конкуренция за персонал в отрасли, тем лояльнее подход. К примеру, в ритейле, где конкуренция за сотрудников очень жесткая, уже есть компании, которые набирают сотрудников 60+. Практика показывает, что ритейл первым чувствует новые тренды. Многие работодатели готовы принимать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья и работать с ними на «удаленке».

Удаленная работа

На каждую удаленную вакансию в Новосибирске приходится 14 резюме

— Перераспределение интереса соискателей. На банковском направлении динамика резюме упала на 67%, в добыче сырья ― на 62%, в госслужбе ― на 70%. В банковской сфере эксперт hh.ru объясняет динамику отсутствием перспектив из-за санкций, в добыче сырья — отсутствием соискателей: работодатели все выгребли с рынка. Что касается госслужбы, то с такой ситуацией аналитики hh.ru столкнулись впервые и пока анализируют ситуацию. Екатерина Дергачева не исключает, что это связано с геополитическими событиями, а также тем, что часть соискателей перераспределились в сферу ОПК, где есть бронь от мобилизации. При этом она поясняет, что люди могут искать работу в госструктурах напрямую, без обращения к рекрутерам и профильным сайтам.

— 2022 год показал, что соискатели уходят в новые профессии: в продажи, курьеры, водители. Растет спрос на профессии, где более легкий вход (через курсы), у которых выше престиж — ИТ, маркетинг. К примеру, сферу ИТ, как новую, для себя рассматривают 25% соискателей Новосибирской области, 9% готовы перейти в искусство, развлечения и массмедиа, 7% — в административный персонал. Для сравнения: только 1% хотели бы работать на госслужбе и в производстве.

Прогноз на 2023 год: некуда деваться

В перспективе, по оценке Екатерины Дегтяревой, многие тренды, которые сформировались на рынке труда, будут только усиливаться, а требования сотрудников корректироваться в зависимости от отрасли работы. Для кого-то будет важен санаторий, для кого-то — удаленная работа из дома, и работодателям некуда будет деваться, так как людей нет.

— Возможен новый переток кадров из регионов в Москву. В столичных компаниях в 2022 году освободилось много вакансий. Многие аналитики говорят, что в будущем рынок труда снова ждет перераспределение. Для Сибири на этот тренд накладывает климатическая миграция, а также миграция среднего персонала, который уезжает на повышение, — комментирует Дегтярева.

Большинство российских крупных компаний, опрошенные Службой исследования hh.ru, говорят о планах по увеличению персонала в 2023 году. Мелкий бизнес также планирует рост, а вот у среднего прогнозы менее оптимистичны.

отсрочка от мобилизации

IT-отрасль уже обеспечивает 4% валового регионального продукта Новосибирской области

В 47% случаев набирать планируют производственный персонал, в 36% — продажников, в 32% — айтишников. В Новосибирском области 45% опрошенных компаний планируют набирать новых сотрудников и только 1,2% — сокращать. По мнению Екатерина Дегтяревой, это в очередной раз подчеркивает, что Сибирь является определенным островком стабильности.

Увеличивать зарплаты также чаще планируют крупные компании.

— В более выгодном положении предприятия из сферы ОПК, где на госуровне поставлена задача ― установить зарплаты на 10% выше рынка. На втором месте — сотрудники силовых ведомств, где уже продекларирована индексация в 10,3%, — пояснила эксперт.

Говоря о том, во что инвестировать соискателям в 2023 году, Дегтярева рекомендует обратить внимание на развитие кросс-функциональности и саморазвитие.

— Нельзя быть специалистом в чем-то одном. Например, как маркетолог ты должен понимать всю историю продукта. Кроме того, нужно инвестировать в коммуникативные навыки, в самообучение: учится — это классный навык, — рекомендует Дегтярева. — Многие компании также уделают большое внимание созданию сообществ сотрудников, нетворкингу. Суперважная история — организация непрерывного обучения сотрудников.

Очень важно уделять внимание развитию творчества, креатива и юмора в компании.

Эксперт hh.ru также назвала два сценария развития ситуации на рынке труда в России.

Пессимистичный прогноз:

  • Сохранение и усиление турбулентного периода в экономике, ухудшение макроэкономических показателей, положения дел в компаниях и общего уровня жизни людей.
  • Отражение сложностей в экономике на ситуации на рынке труда: падение спроса на рабочие ресурсы повлечет снижение количества вакансий.
  • Демографический кризис, взросление населения, недостаток мигрантов. При этом вероятен отток кадров из Сибири в Москву, Санкт-Петербург, а также на юг России.
  • Невозможность быстро возместить мобилизованных и уехавших на рынке труда. Кроме того, возможно, из экономики дальше будут изыматься кадры разными способами для решения задач СВО.
  • Сохранение дефицита людей рабочих специальностей и линейного персонала, как следствие — необходимость поднимать зарплаты в условиях ограниченных ресурсов. Подбор персонала не станет проще, а стоимость найма будет только расти.
  • Возможные сложности с поиском и сменой работы у «белых воротничков». При этом в России пока нет истории быстрой переподготовки кадров.
  • Для роста зарплат есть ресурс не во всех бизнесах, МСБ будет сложно. В целом велики риски стагнации зарплат.
  • «Удаленка» теряет популярность среди работодателей, даже в сфере ИТ, где снизился дефицит кадров и стало можно нанимать специалистов у себя в регионе. «Парадокс продуктивности», когда люди считают себя производительными на «удаленке», а менеджеры видят иначе. Но в ряде отраслей «удаленка» останется преимуществом, а в некоторых будет единственной возможности найти персонал.

Оптимистичный прогноз:

  • Рост спроса на средне специальное образование у молодежи на фоне востребованности представителей рабочих профессий и автоматизации отраслей: вместо ручной работы — станки с ЧПУ.
  • Развитие наставничества на производствах (в том числе в связи с санкциями), переквалификация «белых воротничков» в «синих». Этот тренд появляется, но программ переподготовки пока не видно.
  • Постепенный уход от всех видов дискриминации (пол, возраст, ОВЗ) при найме сотрудников, развитие diversity-среды в компаниях, где есть работа и место для каждого.
  • Снижение текучести персонала — в изменчивых реалиях люди будут держаться за работу (особенно в сегменте беловоротничковых ролей).
  • Автоматизация всех этапов подбора и управления персоналом как залог роста эффективности бизнеса — это основной фокус в работе HR-подразделений сегодня.
  • Рост спроса на самозанятых и фрилансеров (позволяет гибко управлять численностью персонала).
  • Повышение требований соискателей к работодателям: официальное трудоустройство, белая зарплата, ДМС как никогда важны в нестабильные времена.
  • Фокус работодателей будет направлен на удержание и развитие сотрудников («тихий наем»). Развивать своих сотрудников выгоднее, чем искать новых. Как следствие — развитие корпоративного обучения, программ для карьерного роста в компании.
  • Рост производительности и перенаправление персонала в те области, где планируется рост бизнеса компании. HR-команды идут к бесшовному процессу «наем-удержание-переподготовка-редизайн».
  • Сильный фокус на благополучие сотрудников, вплоть до связи с бизнес-стратегией компаний.

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— Вывод: люди будут стоить дороже. Это нормально, так как никто не работает бесплатно. Нам всем нужно будет учиться оценивать: сколько мне, как работодателю, обходится подбор, обучение, увольнение персонала, какие параметры на это влияют. На уровне маркетинга мы научились просчитывать, сколько стоит новый клиент. На рекрутинг эту технологию пока не очень получается транслировать, а нужно учиться: иного выхода нет, а людей мало, — резюмирует Екатерина Дегтярева.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским предприятиям предложили искать кадры в исправительных центрах. 

Иллюстрация: pixabay — mohamed_hassan

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Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : рынок труда Работа в Новосибирске вакансии в Новосибирске


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