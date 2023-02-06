Екатерина Дегтярева: Люди будут стоить дороже

— Анализируя ситуацию на рынке труда во время пандемии мы увидели, что многие люди в 2020 году уходили в никуда, так как поняли, что работа ― не суперважная вещь в жизни. Они научились жить на другие деньги, пересобрали свой семейный бюджет, поэтому, когда бизнес начал выходить из кризиса, количество резюме на рынке сопоставимо не увеличилось. В результате в 2022 год рынок труда вошел на пике жесткой конкуренции за соискателей, — констатировала директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева в ходе пресс-конференции «Рынок труда 2022-2023» в Новосибирске. — Свою роль в формировании дефицита персонала сыграла и демографическая ситуация: население России в самом трудоспособном возрасте (25-29 лет) фактически сократилось, а те, кто уже работают, неохотно принимают решение о смене работодателя. Стрессовым фактором в 2022 году стало начало СВО, уход с рынка России многих иностранных компаний. К концу 2022 года рынок научился работать с новыми вызовами и вернулся к состоянию 2021 года.
В Сибири, по ее словам, ситуация на рынке труда была более стабильной, чем в среднем по России: на одну вакансию в течение 2022 года в округе приходились от 3,4 до 4 резюме. В Новосибирской области, где большая доля ИТ-кластера, ситуация была более турбулентна, чем в среднем по округу. Нормальной для рынка эксперты считают ситуацию, когда на одну вакансию приходится 5-6 резюме. Для примера, на вакансию по рабочему персоналу в Новосибирске приходится 0,8 резюме.
Эксперт также назвала ключевые тренды на рынке труда в 2022 году:
— Для ИТ-сегмента очень актуален элемент торга. ИТ-персонал, который сегодня обновляет резюме, не всегда реально хочет сменить работу. Он изучает рынок, и в итоге мы видим 3,2 резюме на вакансию. Кроме того, на ИТ-рынке сейчас много джунов, которые еще вчера работали в других сферах. Специалисты с опытом по-прежнему в большом дефиците. Прогнозируем, что будет расти спрос на программистов-женщин. Западные компании ведут работу по привлечению женщин в ИТ уже 10 лет, у нас в отрасли их пока мало.
— Топов разбирают без шума. Топ-менеджеры, как правило, выходят на рынок с «золотыми парашютами» и могут определенное время не работать, прицениваться, искать более интересные предложения. Что касается руководителей иностранных компаний, то мы видим, что их тихо «прибрали» российские конкуренты. К примеру, 1С создала уже две компании с персоналом, ранее работавшим в SAP. Думаю, что окончательный эффект перераспределения сотрудников ушедших иностранных компаний мы увидим в середине 2023 года.
— Рост спроса на кадры без опыта работы. В Новосибирской области количество вакансий для студентов, а также специалистов в начале карьеры за 2022 год выросло на 71%. Это реакция на демографическую ситуацию. У работодателей уже нет выбора. Они готовы обучать молодежь, хотя раньше для Новосибирска это было нехарактерно — всем были нужны готовые специалисты. Но проблема в том, что учить тоже нужно уметь ― и не всем этом дано. Так что здесь работодатели столкнулись еще с одной проблемой — дефицитом методологов, которые могут подготовить грамотную методику обучения персонала.
Впрочем, в категорию «Начало карьеры» попадают и те, кто прошел переподготовку, например в качестве тестировщиков.
— Рост зарплат. Конкурировать деньгами — это то, что мы умеем лучше всего. Самый высокий рост зарплат наблюдался в отраслях с самой высокой конкуренцией за персонал.
— Забота о счастье и благополучии сотрудников. Требования к этому пункту конкурентоспособности работодателей выросли. В Новосибирске среди производственного персонала вернулся запрос на санатории. Программы ДМС компании начинают распространять не только на сотрудников, но и на членов их семей. Работодатель организует доставку сотрудников, обеспечивает их рабочей одеждой, улучшает условия труда —– все это сегодня становится конкурентным преимуществом, так как только на повышении зарплаты играть не получается.
— Внимание к экологической повестке. Поколение Z очень внимательно смотрит на экологическую повестку компании, и работодателям приходится это учитывать. Если не приспособятся, то проиграют.
— Эйджизм потерял актуальность. При существующем дефиците кадров на рынке работодатели все меньше обращают внимание на возраст соискателя. Чем выше конкуренция за персонал в отрасли, тем лояльнее подход. К примеру, в ритейле, где конкуренция за сотрудников очень жесткая, уже есть компании, которые набирают сотрудников 60+. Практика показывает, что ритейл первым чувствует новые тренды. Многие работодатели готовы принимать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья и работать с ними на «удаленке».
— 2022 год показал, что соискатели уходят в новые профессии: в продажи, курьеры, водители. Растет спрос на профессии, где более легкий вход (через курсы), у которых выше престиж — ИТ, маркетинг. К примеру, сферу ИТ, как новую, для себя рассматривают 25% соискателей Новосибирской области, 9% готовы перейти в искусство, развлечения и массмедиа, 7% — в административный персонал. Для сравнения: только 1% хотели бы работать на госслужбе и в производстве.
В перспективе, по оценке Екатерины Дегтяревой, многие тренды, которые сформировались на рынке труда, будут только усиливаться, а требования сотрудников корректироваться в зависимости от отрасли работы. Для кого-то будет важен санаторий, для кого-то — удаленная работа из дома, и работодателям некуда будет деваться, так как людей нет.
— Возможен новый переток кадров из регионов в Москву. В столичных компаниях в 2022 году освободилось много вакансий. Многие аналитики говорят, что в будущем рынок труда снова ждет перераспределение. Для Сибири на этот тренд накладывает климатическая миграция, а также миграция среднего персонала, который уезжает на повышение, — комментирует Дегтярева.
Большинство российских крупных компаний, опрошенные Службой исследования hh.ru, говорят о планах по увеличению персонала в 2023 году. Мелкий бизнес также планирует рост, а вот у среднего прогнозы менее оптимистичны.
Увеличивать зарплаты также чаще планируют крупные компании.
— В более выгодном положении предприятия из сферы ОПК, где на госуровне поставлена задача ― установить зарплаты на 10% выше рынка. На втором месте — сотрудники силовых ведомств, где уже продекларирована индексация в 10,3%, — пояснила эксперт.
Говоря о том, во что инвестировать соискателям в 2023 году, Дегтярева рекомендует обратить внимание на развитие кросс-функциональности и саморазвитие.
— Нельзя быть специалистом в чем-то одном. Например, как маркетолог ты должен понимать всю историю продукта. Кроме того, нужно инвестировать в коммуникативные навыки, в самообучение: учится — это классный навык, — рекомендует Дегтярева. — Многие компании также уделают большое внимание созданию сообществ сотрудников, нетворкингу. Суперважная история — организация непрерывного обучения сотрудников.
Очень важно уделять внимание развитию творчества, креатива и юмора в компании.
Эксперт hh.ru также назвала два сценария развития ситуации на рынке труда в России.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским предприятиям предложили искать кадры в исправительных центрах.
Иллюстрация: pixabay — mohamed_hassan
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