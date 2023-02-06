В областном правительстве очередное кадровое назначение

Руководителем департамента контроля и документального обеспечения администрации Новосибирской области и губернатора на прошлой неделе назначена Елена Долгова. Об этом назначении глава региона Андрей Травников объявил, предваряя еженедельное оперативное совещание.

— Давно работает в нашей команде, многие коллеги её знают, — сообщил губернатор о Долговой.

Ранее Елена Долгова работала начальником отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

Напомним, с 24 января по собственному желанию в отставку ушел заместитель министра культуры Григорий Милогулов. Он занимал эту должность с 2020 года, курировал развитие профессионального искусства, образования в сфере культуры, международную деятельность в сфере культуры, а также сохранение культурного наследия. Его преемник пока не назначен.

Стоит также отметить. что за последние два месяца в области сменилось руководство трех театров: «Красный факел» и «Старый дом», а также глава инспекции по охране объектов культурного наследия.

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