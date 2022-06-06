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Банк Уралсиб открыл Центр дистанционного обслуживания бизнеса

  • 06/06/2022, 10:29
Уралсиб открыл Центр дистанционного обслуживания бизнеса в Уфе, который обслуживает клиентов в сегментах малого и корпоративного бизнеса на всей территории присутствия банка в режиме 24/7.

Новости бизнесаПодразделение отвечает за сопровождение и поддержку текущих клиентов в удаленных каналах с использованием в том числе телефонии и чатов, привлечение новых клиентов на линии телемаркетинга и обработки заявок из цифровых и партнерских каналов, удаленное открытие счетов и подключение банковских продуктов, а также развитие персональных отношений с действующими клиентами в рамках уникального для банка проекта – «дистанционные бизнес-ассистенты».

Центр дистанционного обслуживания бизнеса был сформирован на базе прежнего контакт-центра – в рамках успешной трансформации процессов удаленного обслуживания клиентов, предусмотренной стратегией развития малого бизнеса банка.

«Широкий функционал нового центра позволяет клиентам решать большинство вопросов в удаленном формате. Данный подход хорошо воспринят нашими клиентами, что подтверждается высокими оценками по качеству обслуживания – более 92% оценивают на «отлично» свой опыт взаимодействия с Центром, – отметил руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка Уралсиб Александр Фатеев. – Также нам удалось повысить имидж и привлекательность работы в Центре: на данный момент в нем трудится более 140 человек, активно ведется набор команды на новые направления. Центр дистанционного обслуживания – это достойное место работы с возможностью развивать свои компетенции и построить карьеру в крупном банке».

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года (Эксперт РА).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : кредиты бизнес банки Банк Уралсиб


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