Рекламодателям

Когда в Новосибирск вернется лето

  • 06/06/2022, 10:26
Автор:
новости Новосибирска
По данным сервиса Gismeteo.ru, в начале недели в городе будет все еще прохладно.

В понедельник, 6 июня, ночью столбик термометра покажет +5 градуса, днём до +14.

Со вторника, 7 июня, температура воздуха начнет постепенно повышаться. В ночные часы ожидается также до +5 градусов, но днём столбик термометра поднимется до +17. Возможен небольшой дождь.

В среду, 8 июня, в тёмное время суток синоптики прогнозируют +9 градусов, днём до +21. В четверг, 9 июня, в ночные часы ожидается до +12 градусов, днём — до +25. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.

В пятницу, 10 июня, синоптики прогнозируют до +14 ночью и до +28 днём, без осадков.

В субботу ночью столбик термометра опустится до +17 градусов, днём воздух прогреется до +27. Ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье в ночные часы ожидается небольшое похолодание до +14 градусов. Днём потеплеет до +23. Возможен ливень с грозой.

Фото: flickr.com — Lesnara Gillespie

652

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : тепло прогноз погоды Лето


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Белорусы планируют расширить реализацию продукции легпрома в Новосибирске

Делегация республики сейчас изучает спрос и рынок в городе.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Губернатор поручил чиновникам провести проверку спортплощадок

Для обеспечения детской безопасности.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Доля сельского населения в области за 11 лет сократилась на 206 тысяч человек

Урбанизация Новосибирской области происходит более высокими темпами, чем в целом по России и СФО.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Владельцы облигаций вызвали к «Дяде Дёнеру» полицию

В правоохранительные органы поступило заявление о совершении преступления путем мошенничества.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Масштабному турпроекту «Заповедный лес» не хватает волевого решения

Все материалы
Лента новостей

В этом году в регионе выросла активность клещей

06/06/2022, 15:58

Белорусы планируют расширить реализацию продукции легпрома в Новосибирске

06/06/2022, 15:38

Губернатор поручил чиновникам провести проверку спортплощадок

06/06/2022, 14:48

Доля сельского населения в области за 11 лет сократилась на 206 тысяч человек

06/06/2022, 14:25
Популярное

Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня

06/06/2022, 15:24

На 63-м году жизни скончался президент НГУЭУ Александр Новиков

06/06/2022, 14:00

Ушла из жизни актриса театра «Красный факел» Тамара Сердюкова

06/06/2022, 12:53

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Ипотека с господдержкой – реальная возможность отметить новоселье

06/06/2022, 12:50

Банк Уралсиб открыл Центр дистанционного обслуживания бизнеса

06/06/2022, 10:29

Новосибирский программист получил IT-ипотеку

03/06/2022, 17:41
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска