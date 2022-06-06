Когда в Новосибирск вернется лето

В понедельник, 6 июня, ночью столбик термометра покажет +5 градуса, днём до +14.

Со вторника, 7 июня, температура воздуха начнет постепенно повышаться. В ночные часы ожидается также до +5 градусов, но днём столбик термометра поднимется до +17. Возможен небольшой дождь.

В среду, 8 июня, в тёмное время суток синоптики прогнозируют +9 градусов, днём до +21. В четверг, 9 июня, в ночные часы ожидается до +12 градусов, днём — до +25. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.

В пятницу, 10 июня, синоптики прогнозируют до +14 ночью и до +28 днём, без осадков.

В субботу ночью столбик термометра опустится до +17 градусов, днём воздух прогреется до +27. Ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье в ночные часы ожидается небольшое похолодание до +14 градусов. Днём потеплеет до +23. Возможен ливень с грозой.