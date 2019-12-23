Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Банк УРАЛСИБ подключил первый банк-партнер к Системе быстрых платежей

  • 23/12/2019, 13:13
Банк УРАЛСИБ подключил первый банк-партнер – КБ "Гарант-Инвест" (АО) к Системе быстрых платежей (СБП).

Банк УРАЛСИБТеперь клиенты банка «Гарант-Инвест» могут круглосуточно совершать мгновенные денежные переводы по номеру телефона на свои или чужие счета в других банках, подключенных к СБП.

Схема подключения к СБП, в которой Банк УРАЛСИБ выступает в качестве TPP (банка-провайдера) – была специально разработана с учетом потребностей небольших банков. Она представляет собой типовое комплексное решение «под ключ» (включая мобильное приложение для клиента-физического лица для совершения переводов в СБП), которое позволит подключиться к СБП и реализовать переводы C2C и С2В без интеграции с учетными системами и ДБО банка за счет использования существующей инфраструктуры взаимодействия с карточным процессингом.

Универсальность технологии позволит подключиться как банкам-партнерам на процессинге УРАЛСИБА, так и любым кредитным организациям с собственным или внешним процессинговым центром.

Как отметил заместитель Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Андрей Морозов, предлагаемое решение  дает банкам-партнерам возможность предоставить своим клиентам конкурентоспособный сервис на одном уровне качества с крупнейшими федеральными кредитными организациями.

— Подключение к СБП является технологически сложным инфраструктурным проектом. В то же время Банк России обозначил жесткие сроки соответствия требованиям. Мы нашли способ  предложить нашим банкам-партнерам готовый сервис работы с СБП «под ключ», используя уже действующую инфраструктуру, что позволило нам значительно сократить сроки внедрения и стоимость решения, — сказал Андрей Морозов.

— Результат совместной работы превзошел ожидания, мы получили поддержку партнера также в подготовке нормативной документации и в области информационной безопасности. Несмотря на то, что продукт для нас инновационный, нам удалось выдержать сроки проекта без форс-мажорных ситуаций и подключиться в назначенную дату при минимальных трудозатратах, –  отмечает председатель правления  КБ «Гарант-Инвест» Игорь Касьянов.

Банк УРАЛСИБ на протяжении двух десятилетий является одним из крупнейших банков-спонсоров в международных платежных системах для банков, занимающихся эмиссией и эквайрингом платежных карт. На сегодняшний день УРАЛСИБ обслуживает банки-партнеры на собственном процессинге и трех сторонних процессинговых площадках.

Фотография предоставлена пресс-службой банка

Популярное с сайта

Новосибирская область направит дополнительно 112 млн рублей на строительство новых школ

22/12/2019, 10:12
Речь идет о предоставлении из федерального бюджета субсидий в период 2020-2022 годов в рамках ряда направлений.

Почти 2 700 мероприятий пройдут в Новосибирской области в новогодние праздники

21/12/2019, 09:57
Шествие Дедов Морозов, цикл «Новогодний фейерверк», праздничный квест и премьерные спектакли состоятся в регионе во время новогодних праздников.

Виктор Карбовский назначен директором фонда развития промышленности региона

20/12/2019, 17:12
Прежний директор, Елена Ильиных, ушла по собственному желанию.

Актуальный разговор

Участники ММВБ за последние полтора года открыли более 1 млн счетов

Все материалы
Новости

Средняя зарплата у новосибирцев увеличилась до 37 279 рублей

23/12/2019, 12:54

Регион планирует к 2024 году экспортировать продукции АПК на сумму 440 млн долларов в год

23/12/2019, 12:10

Задолженность застройщиков по аренде за год не снизилась

23/12/2019, 11:09

Аналитики назвали тренды рынка труда 2019 года в Новосибирске

23/12/2019, 10:49

Годовые темпы роста страхового рынка оказались близки к нулевым

23/12/2019, 10:00

Новосибирская область направит дополнительно 112 млн рублей на строительство новых школ

22/12/2019, 10:12

Почти 2 700 мероприятий пройдут в Новосибирской области в новогодние праздники

21/12/2019, 09:57

Виктор Карбовский назначен директором фонда развития промышленности региона

20/12/2019, 17:12

В суд направлено уголовное дело экс-начальника отдела судебных приставов по Черепановскому району

20/12/2019, 16:54

Шлифовка до блеска

20/12/2019, 16:47

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Диверсификация похоронного бизнеса

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска