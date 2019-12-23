Средняя зарплата у новосибирцев увеличилась до 37 279 рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – октябре 2019 года составила 39801,6 рубля, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае (48 302 рубля), Иркутской (44 883 рубля), Томской (42 513 рублей) и Кемеровской областях (40 731 рубль), что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

В Новосибирской области средняя номинальная начисленная зарплата составила 37 279 рублей (что на 187 рублей больше, чем в прошлом месяце).

Самые большие зарплаты у работников финансовой и страховой сферы — 66 674 руб. А самые маленькие — у работников сельского, лесного хозяйства, а также работников гостиниц и общественного питания. Там средние зарплаты 24962 руб. и 21 974 руб соответственно.

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