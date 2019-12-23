Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса

  • 23/12/2019, 14:00
Банк ВТБ (ПАО) презентовал универсальную корпоративную карту с возможностью индивидуальной настройки функционала под нужды каждого клиента. Также преимуществом карты является наличие услуг самоинкассации и автопополнения баланса с расчетного счета.

ПАО Банк ВТБВ основе универсальной карты лежит идея «конструктора», когда клиент самостоятельно определяет необходимый перечень доступных по карте операций для каждого пользователя. Пользователям карты доступны все необходимые функции: внесение наличных денежных средств на расчетный счет организации через банкоматы банка («Самоинкассация»), установление индивидуальных расходных лимитов по каждой карте на все виды операций, безналичная оплата товаров и услуг, а также получение наличных денежных средств.

Карта категории Business выпускается в российских рублях на базе платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide сроком действия до 3 лет. К одному карточному счету можно привязать неограниченное количество карт.

— Наша цель – повышение качества и удобства услуг, предоставляемых корпоративным клиентам. При создании нового продукта мы обратились к потенциальным пользователям и изучили их потребности. Универсальная карта учитывает пожелания клиентов по гибкости набора опций. Клиент может выбрать то, что ему необходимо, и исключить опции, которые не должны быть доступны его сотруднику – держателю карты, — отметила заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Елена Зулина.

Корпоративная карта – удобное и безопасное платежное средство для оплаты представительских, хозяйственных или командировочных расходов. Универсальные корпоративные карты – подвид корпоративных карт с возможностью самостоятельной настройки перечня доступных операций.

Список офисов, в которых можно заказать выпуск новой универсальной корпоративной карты, и подробная информация о новом продукте приведены на сайте банка ВТБ: https://www.vtb.ru/krupnyj-biznes/raschety/kartochnye-resheniya/korporativnye-karty/.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Новосибирская область направит дополнительно 112 млн рублей на строительство новых школ

22/12/2019, 10:12
Речь идет о предоставлении из федерального бюджета субсидий в период 2020-2022 годов в рамках ряда направлений.

Почти 2 700 мероприятий пройдут в Новосибирской области в новогодние праздники

21/12/2019, 09:57
Шествие Дедов Морозов, цикл «Новогодний фейерверк», праздничный квест и премьерные спектакли состоятся в регионе во время новогодних праздников.

Виктор Карбовский назначен директором фонда развития промышленности региона

20/12/2019, 17:12
Прежний директор, Елена Ильиных, ушла по собственному желанию.

Актуальный разговор

Участники ММВБ за последние полтора года открыли более 1 млн счетов

Все материалы
Новости

Средняя зарплата у новосибирцев увеличилась до 37 279 рублей

23/12/2019, 12:54

Регион планирует к 2024 году экспортировать продукции АПК на сумму 440 млн долларов в год

23/12/2019, 12:10

Задолженность застройщиков по аренде за год не снизилась

23/12/2019, 11:09

Аналитики назвали тренды рынка труда 2019 года в Новосибирске

23/12/2019, 10:49

Годовые темпы роста страхового рынка оказались близки к нулевым

23/12/2019, 10:00

Новосибирская область направит дополнительно 112 млн рублей на строительство новых школ

22/12/2019, 10:12

Почти 2 700 мероприятий пройдут в Новосибирской области в новогодние праздники

21/12/2019, 09:57

Виктор Карбовский назначен директором фонда развития промышленности региона

20/12/2019, 17:12

В суд направлено уголовное дело экс-начальника отдела судебных приставов по Черепановскому району

20/12/2019, 16:54

Шлифовка до блеска

20/12/2019, 16:47

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Диверсификация похоронного бизнеса

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска