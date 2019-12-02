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Jeep в Новосибирске: третья попытка официальных продаж

Новосибирская область не вошла в топ-10 по количеству американских марок.
  • 02/12/2019, 11:10
Автор: Михаил Фишер
Чироки Джип
Более 20 лет компания «СТС-автомобили» была известна новосибирцам в качестве официального дилера только одной марки — Mercedes-Benz.

Компания «СТС-автомобили» открыла дилерский центр Jeep в Новосибирске. Это уже третья попытка официальных продаж автомобилей американской марки в столице Сибири. Опыт предыдущих дилеров показал, что Jeep проигрывает в острой конкурентной борьбе новосибирским лидерам в премиальном сегменте: Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Audi и другим.

Новый дилерский центр Chrysler/Jeep «СТС-автомобили» открылся на улице  Большевистской, где ранее долгие годы был расположен салон Mercedes-Benz. Напомним, более 20 лет компания «СТС-автомобили» была известна новосибирцам вкачестве официального дилера только одной марки — Mercedes-Benz.

По данным аналитического агентства «Автостат», за 9 месяцев 2019 года в Новосибирской области были проданы 1219 автомобилей премиального класса, что на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1072 штуки). Вероятно, этот позитивный прогноз дает некоторые шансы для успешного продвижения Jeep, однако лидерами новосибирского рынка по-прежнему остаются Lexus, BMW, Mercedes-Benz, AUDI и Land Rover (по итогам продаж 3 квартала 2019 года).

Отметим, что в топ-10 регионов РФ по количеству автомобилей американских марок входят Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург. По данным «Автостат» (первое полугодие 2019 года), на эти три субъекта РФ приходится почти четверть (24%) продаж всех машин производства США. Кроме них, в топ-10 регионального рейтинга попали Краснодарский край, Свердловская область, Ростовская область, Татарстан, Нижегородская область, Башкортостан и Челябинская область. При этом Новосибирск не попал в рейтинг городов, где автомобилисты отдают предпочтение американским автомобилям.

В Новосибирской области лидерами продаж в премиальном сегменте за 9 месяцев 2019 стали Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Audi. А марка Lexus попала не только в премиальный рейтинг, но и в общий топ-продаж автомобилей в регионе, где преимущественно присутствуют бюджетные и масс-бренды. Специфика спроса на премиальные автомобили в Новосибирской области, где годами складывались приоритеты спроса на японские и германские марки, дает мало шансов Jeep.

Jeep производит автомобили в классе внедорожников и кроссоверов — в одном из самых популярных сегментов в Сибири. Это модели Jeep Compass, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler. В Новосибирске им придется столкнуться в конкурентной борьбе с кроссоверами и внедорожниками марок Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Audi, Porsche, а также культовыми моделями: Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Outlander, Nissan Patrol, Nissan Qashqai, Honda CR-V, Subaru Forester и многими другими.

Напомним, что первую попытку официальных продаж автомобилей марки Jeep предприняла компания ООО «Автостарт» в 2007 году. В ту пору импортером Jeep и Chrysler являлся ООО «ДаймлерКрайслер РУС» (Chrysler входил в один концерн с Mercedes-Benz). Автосалон действовал на улице Петухова, однако не перенес мирового кризиса 2008 года, и в 2009 году дилерский центр прекратил свое существование.

В 2013 году эстафету подхватила группа компаний ООО «МАКС Моторс», открыв дилерский центр Chrysler-Jeep на улице Дачной. В тот период марка Jeep уже вошла в портфель брендов концерна FCA (Fiat Chrysler Automobiles), и в качестве «довеска» к салону Jeep, по требованию импортера, компании «МАКС Моторс» пришлось строить дилерский центр Fiat Professional на улице Нижегородской. В 2016 году ГК «МАКС Моторс» прекратила свое существование и ушла с рынка дилерских продаж. Поэтому в числе других салонов мультибрендового дилера в Новосибирске закрылся дилерский центр Jeep.

В 2019 году компания «СТС-автомобили» (дилер Mercedes-Benz) рискнула пополнить свой портфель брендов маркой Jeep.

Фото с сайта компании импортера jeep-russia.ru     

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