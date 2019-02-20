 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Банк УРАЛСИБ получил награду за достижения в области развития искусственного интеллекта

  • 20/02/2019, 13:03
Банк был награжден за проект AIDA.

Банк УРАЛСИБ получил награду за достижения в области развития искусственного интеллектаПАО Банк УРАЛСИБ получил награду «IT’S ALIVE!» за достижения в области развития искусственного интеллекта. Банк был награжден за проект AIDA (Artificial Intelligence and Data Analytics Office). Кроме того, персональным дипломом был отмечен руководитель дирекции искусственного интеллекта и анализа данных, Старший вице-президент Банка УРАЛСИБ Юрий Сирота, сообщили в пресс-службе кредитной организации. 

Торжественная церемония награждения и вручение дипломов состоялись в рамках II Ежегодного Frankenstein Forum & Awards –  ИИ и Когнитивные Технологии для банков. Организатором форума стал журнал Retail Finance.

В рамках форума участники рассказывали о применении технологий искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов в банках. Эксперт Банка УРАЛСИБ Юрий Сирота представил на форуме доклад на тему «Artificial Intelligence – трансформация банка».

Голосование за лучшие решения банков и компаний состоялось непосредственно во время форума. В нем приняли участие члены жюри из состава редакции журнала Retail Finance и участники форума.

Высокая оценка достижений Банка УРАЛСИБ в области искусственного интеллекта со стороны профессионального сообщества очень значима для нас и подтверждает правильность  взятого нами вектора развития. Популяризация методов искусственного интеллекта в банковской области и создание проектов, которые будут этому способствовать, и дальше останутся в центре нашего внимания, – отмечает Руководитель Дирекции искусственного интеллекта и анализа данных, Старший вице-президент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Юрий Сирота.

Подразделение AIDA в Банке УРАЛСИБ внедряет инструменты и методы бизнес и прогнозной аналитики, математического моделирования, с целью монетизации и оптимизации бизнес-процессов. Включает центры компетенции Business Intelligence и Artificial Intelligence.

Фото: пресс-служба банка

 

Популярное с сайта

Сибирские ученые разработали биопротез клапана для детских кардиохирургии

Сибирские ученые разработали биопротез клапана для детских кардиохирургии

20/02/2019, 14:40
Созданный в Сибири протез является менее финансово затратным по сравнению с уже имеющимися на рынке зарубежными и отечественными аналогами.
Продажи беспроводных наушников в Сибири

Продажи беспроводных наушников в Сибири выросли на 231%

20/02/2019, 11:49
Повышенный спрос стал причиной увеличения их средней стоимости более чем на 40 %.
«Болотноехлебопродукт» экспортирует и перерабатывает зерно

«Болотнинский элеватор» экспортирует 50% продукции

20/02/2019, 10:10
Одновременно предприятие продолжает расширять площади хранения и ассортимент продукции собственного производства.

Актуальный разговор

В Израиле прогнозируют рост турпотока из регионов России

Новосибирск входит в тройку лидеров по турпотоку в Израиль

Все материалы
Новости

В Новосибирске растут цены на зерно

21/02/2019, 07:21

Дорожникам придется работать в авральном режиме

20/02/2019, 17:30

Новосибирцы пересаживаются с малых авто на кроссоверы

20/02/2019, 17:05

В Новосибирске разработают эмблему для чемпионата мира по хоккею

20/02/2019, 16:23

На финансовое оздоровление Биотехнопарка предложили заложить 170 млн рублей

20/02/2019, 16:01

Сибирские ученые разработали биопротез клапана для детских кардиохирургии

20/02/2019, 14:40

Продажи беспроводных наушников в Сибири выросли на 231%

20/02/2019, 11:49

«Болотнинский элеватор» экспортирует 50% продукции

20/02/2019, 10:10

За 2018 год парковки принесли в бюджет 4,3 млн рублей

19/02/2019, 21:33

Развязку на Матвеевке попробуют включит в проект «Академгородок 2.0»

19/02/2019, 18:58

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×