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Сибирские ученые разработали биопротез клапана для детских кардиохирургии

Созданный в Сибири протез является менее финансово затратным по сравнению с уже имеющимися на рынке зарубежными и отечественными аналогами.
  • 20/02/2019, 14:40
Сибирские ученые разработали биопротез клапана для детских кардиохирургии

— Наша команда поставила перед собой цель — сделать протез, который бы в меньшей степени был подвержен кальцификации и, следовательно, имел более долгий период функционирования. Для реализации этой идеи мы двигались в двух направлениях: подбор оптимального материала и создание нового метода обработки, позволяющего значительно снизить накопление кальция в тканях без ухудшения их механических характеристик, — цитирует научного сотрудника центра новых хирургических технологий НМИЦ им. акад. Е. Н. Мешалкина, детского сердечно-сосудистого хирурга кандидата медицинских наук Наталию Ничай издание «Наука в Сибири».

Проведя первые этапы исследований, ученые установили, что наиболее оптимальный материал для создания протеза легочной артерии у детей — очищенная и обработанная яремная вена быка. Она обладает целым рядом преимуществ: имеет естественный внутрисосудистый трехстворчатый клапан, аналогичный клапану легочной артерии, в ней отсутствуют швы, в которых мог бы накапливаться кальций, а кроме того, можно найти разные размеры, включая даже маленькие диаметры, необходимые для хирургического лечения новорожденных.

Заведующая лабораторией биопротезирования НМИЦ им. акад. Е. Н. Мешалкина доктор медицинских наук Ирина Журавлёва предложила применять для консервации ткани бычьей вены эпоксидное соединение в сочетании с бисфосфоновыми кислотами. При этом, идея использовать бисфосфонаты для создания детских клапанных кондуитов была предложена впервые. Для того чтобы узнать молекулярные механизмы взаимодействия биоматериалов с консервантами и бисфосфонатами, ученые обратились в Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. Исследователи НИОХ помогли подобрать бисфосфонаты, наиболее подходящие для обработки кардиологического биопротеза.

Отмечается, что созданный в Сибири протез является менее финансово затратным по сравнению с уже имеющимися на рынке зарубежными и отечественными аналогами.

Сейчас исследователи продолжают проведение доклинических испытаний на лабораторных животных, в частности — устанавливают протез в позицию легочной артерии мини-пигам, выращенным на свиноферме ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН», для оценки его функционирования в реальных условиях. Окончание этих работ запланировано на 2019 год. А уже в следующем году ученые собираются начать подготовку к проведению клинических испытаний.

Фото: пресс-служба ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина» 

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