Продажи беспроводных наушников в Сибири выросли на 231%

В 2018 году в Сибири было продано более 284 тыс. беспроводных наушников на сумму 1,1 млрд рублей. Рост в штучном выражении в сравнении с 2017 годом составил 202%, в денежном — 231%, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что средняя стоимость беспроводных наушников составила 3800 тыс. рублей. Лидером рынка по количеству продаж остаётся компания JBL, которая занимает 34% рынка беспроводных наушников. Следом расположились Apple и Sony, занявшие 10,5% и 7,7% рынка соответственно. В денежном выражении безоговорочным лидером является Apple: в 2018 году американская компания заняла 35% рынка.

— Ключевой драйвер роста продаж — активное развитие категории bluetooth-наушников ведущими производителями. В сущности, произошло перераспределение спроса от традиционных наушников и гарнитур к беспроводным. В 2018 году продажи bluetooth-наушников в Сибири обеспечили 48% всей выручки, в то время как год назад на них приходилось только 23% продаж в денежном выражении, а остальные 77% приносили продажи проводных наушников, — комментирует директор макрорегионов «Сибирь» и «Дальний Восток» Связной | Евросеть Сергей Шляхтич.

Повышенный интерес к более дорогим беспроводным наушникам повлиял на увеличение средней стоимости всех наушников. По итогам 2018 года в Сибири она составила 970 рублей, что на 43% больше, чем по итогам 2017 года.

Всего в 2018 году сибиряки приобрели 2,3 млн. наушников на сумму 2,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом рынок вырос на 9% в натуральном выражении, рост в деньгах оказался гораздо более внушительным – 55%.

Фото: пресс-служба компании