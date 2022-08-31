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Банк Уралсиб получил премию Finaward за клиентоориентированный подход при создании карты «Прибыль»

  • 31/08/2022, 15:28
Карта «Прибыль» – снова в числе лучших.

Банк Уралсиб25 августа команда разработчиков продукта получила награду премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2022 в номинации «За клиентоориентированный подход к разработке дебетового продукта».

Премия FINAWARD ежегодно проводится журналом «Банковское обозрение».

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. «Прибыль» была создана банком на основе тщательного изучения рынка и предпочтений клиентов, благодаря чему продукт пользуется стабильно высоким спросом у целевой аудитории. Также она регулярно становится участником рейтингов лучших карточных продуктов, занимая топовые позиции. Так, недавно она возглавила Топ-3 рейтинга лучших доходных карт июня, по версии портала Банки.ру.

Карта обеспечивает своим владельцам высокий доход – новые клиенты в течение первых двух месяцев после ее открытия будут получать 9,5% годовых на ежедневный остаток, затем ставка снизится до стандартного уровня 7% годовых. Требование по сумме обязательных покупок для получения повышенной процентной ставки – всего 10 тыс. рублей в месяц (начиная со второго месяца после открытия карты), также при таких тратах карта будет автоматически обслуживаться бесплатно. Дополнительный доход по карте может принести кешбэк, бонусная программа банка «Уралсиб Бонус» предполагает возврат до 3% за все покупки (в бонусных рублях).

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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