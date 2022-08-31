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Еда в школьных столовых Новосибирской области будет стоить одинаково для всех категорий учащихся

  • 31/08/2022, 14:59
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стоимость школьного питания в Новосибирской области
Кроме того, базовую стоимость питания для детей проиндексируют на 26%, сообщил губернатор.

В школьных столовых Новосибирской области на 26% вырастет стоимость питания для учащихся, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на заявление губернатора Андрея Травникова в телеграм-канале регионального правительства.

Мера коснется всех школ Новосибирской области, вместе с тем, будет выровнена базовая стоимость питания для всех категорий школьников.

— В отношении всех муниципалитетов на региональном уровне было принято справедливое решение, к которому подтолкнула моя встреча с однопартийцами: они обратили внимание на диспропорцию в суммах питания для разных муниципалитетов и разных категорий ребят, — отметил Андрей Травников. — Конечно это неправильно.

Решение об индексации принято из-за роста цен на продукты.

 

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область подала заявку на капремонт 100 школ.

Фото Евгении Серегиной

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : Школьное питание столовая в школе стоимость школьного питания в Новосибирской области стоимость школьного питания губернатор


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