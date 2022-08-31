Еда в школьных столовых Новосибирской области будет стоить одинаково для всех категорий учащихся

В школьных столовых Новосибирской области на 26% вырастет стоимость питания для учащихся, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на заявление губернатора Андрея Травникова в телеграм-канале регионального правительства.

Мера коснется всех школ Новосибирской области, вместе с тем, будет выровнена базовая стоимость питания для всех категорий школьников.

— В отношении всех муниципалитетов на региональном уровне было принято справедливое решение, к которому подтолкнула моя встреча с однопартийцами: они обратили внимание на диспропорцию в суммах питания для разных муниципалитетов и разных категорий ребят, — отметил Андрей Травников. — Конечно это неправильно.

Решение об индексации принято из-за роста цен на продукты.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область подала заявку на капремонт 100 школ.