В Новосибирске подорожает проезд в метро

Стоимость проезда в новосибирском метро может подорожать. Такой сценарий уже рассматривается в мэрии. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил новосибирским СМИ в ходе презентации нового 5-вагонного поезда метро.
— Повышение тарифа необходимо, чтобы компенсировать инфляционные издержки, — заявил мэр. — В противном случае метрополитен попадет в экономическую яму.
Насколько может вырасти тариф на метро глава города не уточнил. В настоящее время стоимость проезда на метро составляет 27 руб. Стоимость проезда на автобусе — 26 руб., в троллейбусе и трамвае — 25 руб.
В то же время на федеральном уровне неоднократно заявляли о готовности содействия с развитии метро в Новосибирске.
— В Новосибирске будет достроена одна станция и одна под вопросом, — в частности, заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос депутата Госдумы Рената Сулейманова о перспективах строительства метро. — На одну мы деньги попытаемся найти, а на одну смотрим пока, не сбалансируем ли деньгами через инвестиционный бюджетный кредит.
Этот ответ чиновника в муниципалитете расшифровали как то, что вопрос с финансированием проекта практически решён. Однако среди городов-счастливчиков, которые могут в ближайшее время претендовать на содействие средства на развитие метрополитена, Новосибирск в официальных докладах федеральных чиновников не фигурировал.
Ранее редакция сообщала о начале строительства подземно-наземного метро в Красноярске.
Фото редакции
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