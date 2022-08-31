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В Новосибирске подорожает проезд в метро

  • 31/08/2022, 15:29
Автор:
тариф на метро
Аргумент властей: «нельзя загонять метро в яму» — нужно поднимать тариф.

Стоимость проезда в новосибирском метро может подорожать. Такой сценарий уже рассматривается в мэрии. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил новосибирским СМИ в ходе презентации нового 5-вагонного поезда метро.

Повышение тарифа необходимо, чтобы компенсировать инфляционные издержки, заявил мэр. В противном случае метрополитен попадет в экономическую яму.

Насколько может вырасти тариф на метро глава города не уточнил. В настоящее время стоимость проезда на метро составляет 27 руб. Стоимость проезда на автобусе 26 руб., в троллейбусе и трамвае 25 руб.

новости Новосибирска

Многомиллиардный проект развития метрополитена представил мэр Новосибирска

Стоит напомнить, что развитие новосибирского метрополитена — долгоиграющая история, длящаяся не первый год. На протяжении всего этого времени мэрия областного центра и региональное правительство не могут выяснить друг с другом: готова ли проектно-сметная документация по продлению Дзержинской ветки. В частности, в мэрии уверяют, что готова и давно направлена в региональное правительство для последующей отправки в Главгосэкспертизу. В правительстве утверждают, что документация к ним не поступала. Соответствующий вопрос на февральской сессии горсовета депутаты задали мэру по итогам его отчета. Ответ главы города ситуацию не прояснил.

В то же время на федеральном уровне неоднократно заявляли о готовности содействия с развитии метро в Новосибирске.

В Новосибирске будет достроена одна станция и одна под вопросом,  в частности, заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос депутата Госдумы Рената Сулейманова о перспективах строительства метро.  На одну мы деньги попытаемся найти, а на одну смотрим пока, не сбалансируем ли деньгами через инвестиционный бюджетный кредит.

Этот ответ чиновника в муниципалитете расшифровали как то, что вопрос с финансированием проекта практически решён. Однако среди городов-счастливчиков, которые могут в ближайшее время претендовать на содействие средства на развитие метрополитена, Новосибирск в официальных докладах федеральных чиновников не фигурировал.

 

Ранее редакция сообщала о начале строительства подземно-наземного метро в Красноярске.

 

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Тариф на метро метро в Новосибирске


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