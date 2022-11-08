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Банк Уралсиб предлагает клиентам оформление квалифицированной электронной подписи в своих офисах

  • 08/11/2022, 10:35
Банк Уралсиб предлагает действующим бизнес-клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность оформления квалифицированной электронной подписи (КЭП) в офисах банка.

банкиКвалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предоставляется партнером Банка Уралсиб – доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России УЦ «Основание» (АО «Аналитический Центр»).

Проект стартовал в пилотном формате в офисах Московской и Санкт-Петербургской территориальных дирекций и в начале 2023 года будет масштабирован на всю географию присутствия банка.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей квалифицированная электронная подпись ­ – необходимый инструмент для ведения бизнеса. С ее помощью компании и ИП могут сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность, обмениваться электронными документами с контрагентами, взаимодействовать с госучреждениями через государственные информационные системы, участвовать в электронных торгах и тендерах, работать в системах маркировки, оформлять трудовые отношения и осуществлять целый ряд других действий в цифровом пространстве. Клиентам также предоставляется техническая поддержка удостоверяющего центра в режиме 24/7 по всем вопросам, связанным с использованием КЭП.

Квалифицированную электронную подпись можно оформить, обратившись в любой офис Банка Уралсиб Московской и Санкт-Петербургской территориальных дирекций, обслуживающий бизнес-клиентов.

Удостоверяющий центр «Основание» (АО «Аналитический Центр»): аккредитованный УЦ в соответствии с Приказом Минкомсвязи России № 668 от 04.12.2020; доверенное лицо УЦ ФНС России в соответствии с приказом ФНС России № ЕД-7-24/717@; лицензиат ФСБ и ФСТЭК; прямой поставщик продуктов и услуг по защите информации и информационной безопасности. Ключевые сотрудники более 17 лет работают на рынке электронной подписи.

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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