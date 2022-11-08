Более 600 богатых новосибирце получили расчет на уплату повышенного НДФЛ

В Новосибирской области завершается доставка налоговых уведомлений. Впервые в 2022 году в сводные налоговые уведомления более 600 жителей Новосибирской области включен расчет НДФЛ по ставке 15% с доходов, совокупная налоговая база по которым превышает 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Общая сумма исчисленного по данному основанию НДФЛ, отраженная в налоговых уведомлениях, составила около 2 млрд рублей.

В УФНС напоминают, что 15-процентная ставка НДФЛ с дохода, налоговая база по которому за налоговый период превышает 5 млн руб., введена с 1 января 2021 года.

При этом исчисление 15-процентной ставки налога по совокупности всех доходов налогоплательщика будет производиться источником выплаты дохода (то есть налоговыми агентами) только начиная с 2023 года. С этого срока налоговые агенты будут суммировать все доходы физического лица: в виде заработной платы, от долевого участия в деятельности организаций (в том числе в виде дивидендов), доходы по операциям с ценными бумагами и иные доходы.

В отношении доходов, полученных в 2021-2022 годах, для налоговых агентов (работодателей) предусмотрен переходный период. Прогрессивная ставка применяется ими отдельно по каждой налоговой базе, например, отдельно — по заработной плате, по дивидендам и т.д.

В Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года поступило в бюджет 10,5 млрд руб. за счет администрирования доходов физических лиц по ставке повышенного НДФЛ 15%.

Срок уплаты налогов, указанных в налоговых уведомлениях, истекает 1 декабря 2022 года.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области зарегистрировано более 120 тыс самозанятых.