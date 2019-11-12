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Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета

  • 12/11/2019, 15:12
Банк УРАЛСИБ предлагает новый комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых в Управляющей компании УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ, инфопро54, вклад «На все сто», индивидуальный инвестиционный счетМинимальная сумма вклада и неснижаемый остаток составляют всего 1 рубль, максимальная – 1 000 001 рубль. Срок вклада – 100 дней. Ставка по вкладу составляет 8,5% годовых. Если сумма вклада превысит 1 000 001  рублей, ставка на сумму превышений над максимальной составит 3% годовых.

Предусмотрены дополнительные взносы – они принимаются до 19 декабря 2019 года включительно. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование вклада производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых).

Для открытия вклада «На все сто» необходимо:

  • заключить в Банке УРАЛСИБ договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) с УК УРАЛСИБ ;
  • открыть вклад «На все сто» и пополнять его до 19 декабря 2019 включительно;
  • оформить заявление на перечисление средств из вклада на ИИС: сумма вклада с дополнительными взносами за вычетом неснижаемого остатка будет автоматически направлена на индивидуальный инвестиционый счет 20.12.2019 г.

Вклад можно открыть до 19 декабря 2019 года включительно в любом отделении Банка УРАЛСИБ (ПАО).

Подробную информацию и полные условия по накопительному вкладу «На все сто!» можно получить в отделениях Банка УРАЛСИБ и по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный).

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) — особый счет, по которому можно вернуть 13% вложенных средств в виде налогового вычета на взнос, но не более 52 тысяч рублей в год, либо получить освобождение от уплаты налога на полученный доход по операциям, учитываемым на ИИС, при закрытии счета. Для полноценного использования налогового вычета срок действия договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета должен составлять не менее 3-х лет. Максимальный срок не ограничен.

Договор на ведение ИИС заключается с партнером Банка – АО «УК УРАЛСИБ». Для получения налоговых льгот по ИИС необходимо не выводить с ИИС денежные средства в течении 3-х лет. Вклад открывается в офисах Банка с 28.10.2019 г. по 19.12. 2019г. Указанны ставки в рублях. Ставка 8,5% годовых действует на сумму до 1000001 рублей включительно, на сумму свыше 1000001 рублей ставка – 3,0% годовых; при невыполнении условия о переводе остатка вклада за минусом неснижаемого остатка 1 рубль в ИИС вкладчика до 20.12.2019г. включительно – ставка 3,0% годовых; при досрочном востребовани вклада ставка – 0,01% годовых. Подробные условия по продукту – на сайте Банка www.uralsib.ru или по телефону 8 800 250 57 57. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.2015 г. Продукт ИИС предоставляется АО «УК УРАЛСИБ». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 05.03.2003г.www.uralsib-am.ru. Телефон 8 800 200 90 58. Стоимость активов может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя в будущем. При заключении договора доверительного управления следует внимательно ознакомиться с его условиями. Любые инвестиции в объекты инвестирования, определенные инвестиционной декларацией, являются высокорискованными по своему характеру.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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