Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Успеть за семь минут

Новосибирские журналисты протестировали Единую биометрическую систему.
  • 12/11/2019, 15:18
новосибирские журналисты протестировали Единую биометрическую систему

Представители средств массовой информации Новосибирской области оценили Единую биометрическую систему (ЕБС) и добровольно сдали персональные данные для удаленной идентификации. Мероприятие было организовано «Ростелекомом» и банком ВТБ и прошло в одном из центров обслуживания клиентов банка.

Единая биометрическая система начала работать в России в июне 2018 года. Она была создана по инициативе Центрального банка и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. ЕБС позволяет дистанционно получать финансовые услуги: сейчас с ее помощью можно открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать денежный перевод. Платформа набирает популярность — сейчас зарегистрироваться в ЕБС можно почти в 200 банках по всей стране.

— Когда мне предложили создать цифровой образ, я с удовольствием согласилась. Любопытно увидеть, как по голосу и лицу интеллектуальная система сможет узнавать меня на расстоянии, — рассказала корреспондент «Комсомольской правды» Татьяна Гайдукова.

Каждая процедура сдачи биометрических данных заняла примерно семь минут, так что журналисты на личном примере убедились, что процесс отработан, проходит быстро и не требует подготовки. Для регистрации необходимо было иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и СНИЛС. Для тех, кто не являлся клиентом банка, оператор открывал счет, а затем снимал биометрические данные пользователя — изображение лица и запись голоса, которые после загружались в ЕБС.

— Наша стратегическая цель — в ближайшее время перевести 100% продуктов в онлайн-каналы. Поэтому потребность идентифицировать клиента удаленно становится все более актуальной. И мы видим серьезный потенциал для роста популярности дистанционного получения банковских услуг, в том числе с помощью Единой биометрической системы, — отметил Станислав Могильников, управляющий ВТБ в Новосибирской области — вице-президент. — В ближайшей перспективе после регистрации в системе можно будет дистанционно открыть депозит, накопительный счет, заказать дебетовую или кредитную карту, оформить приобретение товаров в кредит в ряде магазинов.

О том, что цифровой образ зарегистрирован в ЕБС, журналисты узнавали сразу же по обновленному статусу на портале госуслуг в персональном профиле пользователя. Чтобы воспользоваться услугами банков, работающих с системой, теперь им достаточно зайти на сайт или в приложение банка и подтвердить свою личность. Для этого придется произнести текст с экрана — обычно это случайная последовательность цифр, которую невозможно записать заранее.

— Обмануть Единую биометрическую систему не получится. “Ростелеком” использует специальные технологии, которые определяют, что перед камерой находится реальный человек, а не фотография или запись голоса, проверяет его на соответствие микромимики лица и естественности поведения. Это гарантирует клиентам высокий уровень информационной безопасности при получении банковских услуг, — заверил журналистов директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Денис Поршин.

Узнать подробнее об удаленной идентификации и отследить операции, которые проводятся с помощью биометрии, можно в личном кабинете пользователя на портале bio.rt.ru.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

12/11/2019, 15:28
Три этих главных критерия часто играют решающую роль в выборе кредитора. Малый бизнес гибок и мобилен, и поэтому требует к себе особого подхода, в том числе в вопросах получения заемных средств.
В Новосибирской области поступления от процедур банкротства увеличились на 30%

В Новосибирской области поступления от процедур банкротства увеличились на 30%

12/11/2019, 13:35
По состоянию на 1 октября в процедурах банкротства находится 1 780 налогоплательщиков с общей суммой задолженности более 17 млрд рублей.
Количество заявлений о постановке недвижимости на кадастровый учет в Росреестре выросло

Количество заявлений о постановке недвижимости на кадастровый учет в Росреестре выросло

12/11/2019, 12:41
Заявлений о государственной регистрации прав на недвижимость также стало больше по сравнению с прошлым годом.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Новосибирские научные учреждения будут участвовать в создании центров геномных исследований мирового уровня

12/11/2019, 18:39

В октябре в Новосибирске зарегистрировано наибольшее количество прав и сделок

12/11/2019, 18:35

Перспективные инвестпроекты региона, реализуемые в рамках нацпроекта, получат дополнительную господдержку

12/11/2019, 18:01

Сбербанк и «Сибирская Аграрная Группа» подписали соглашение о сотрудничестве

12/11/2019, 16:54

За нарушение антикоррупционного законодательства оштрафован руководитель ООО «Терминал Логистик»

12/11/2019, 16:29

Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

12/11/2019, 15:28

В Новосибирской области поступления от процедур банкротства увеличились на 30%

12/11/2019, 13:35

Количество заявлений о постановке недвижимости на кадастровый учет в Росреестре выросло

12/11/2019, 12:41

Область не добирает по налогу на прибыль

12/11/2019, 12:00

Треть автомобилей в Новосибирской области покупают юридические лица

12/11/2019, 11:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска