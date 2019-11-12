МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall

Электроника — наиболее популярная категория по числу пользовательских запросов на AliExpress Россия (4,5 млн в месяц, показатель растет более чем на 10% год к году). Особенно активно пользователи Tmall в России интересуются смартфонами, телевизорами и роботами-пылесосами. Продажи категории составляют около 40% от общего оборота платформы и растут более чем на 100% в денежном и на 50% — в количественном выражении год к году.
— Спустя чуть больше месяца после создания AliExpress Россия мы уже делаем первые совместные шаги в области социальной коммерции. Мы рады поддержать глобальную инициативу AliExpress с датой распродаж 11.11 и выйти на Tmall с брендом МегаФон в особом статусе — единственного официального реселлера Apple на Tmall в России. Также мы первый российский телеком-оператор, который вышел на площадки AliExpress, — отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.— Участие МегаФона во «Всемирном Дне шопинга» с таким популярным продуктом, как iPhone, гарантирует высокий спрос во время распродажи. В 2017 и 2018 годах из пяти самых популярных товаров на платформе 11.11 два товара были из линейки Apple, — комментирует Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.
Популярное с сайта