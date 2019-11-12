МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall

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Магазин МегаФона доступен по адресуКо дню распродаж 11 ноября на площадке представлен ряд моделей Apple iPhone в нескольких цветах. Таким образом, МегаФон стал первым официальным российским реселлером Apple на площадке Tmall. В дни распродажи продукция в магазине МегаФона будет представлена со скидкой от Tmall. Так, модель iPhone XR 64 Gb будет доступна за 42 490 руб. Доставка товара осуществляется собственной курьерской службой и логистическим партнером МегаФон Ритейл. В будущем ассортимент интернет-магазина будет расширяться.

Электроника — наиболее популярная категория по числу пользовательских запросов на AliExpress Россия (4,5 млн в месяц, показатель растет более чем на 10% год к году). Особенно активно пользователи Tmall в России интересуются смартфонами, телевизорами и роботами-пылесосами. Продажи категории составляют около 40% от общего оборота платформы и растут более чем на 100% в денежном и на 50% — в количественном выражении год к году.