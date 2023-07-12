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Банк Уралсиб предлагает накопительный счет в юанях

  • 12/07/2023, 16:44
Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет в китайских юанях с начислением процентов на минимальный остаток денежных средств в месяц на счете.
Процентные ставки в зависимости от суммы минимального остатка на счете и пакета услуг составляют 0,01 – 0,9% годовых. Банк Уралсиб предлагает накопительный счет в юанях
Накопительный счет можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.
Подробную информацию и полные условия по накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный), или на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Фото предоставлено рекламодателем
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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