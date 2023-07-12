52 первоклассникам отказали в приеме в экономический лицей на улице Крылова

— По информации, предоставленной МБОУ ЭКЛ, было отказано в зачислении детей родителям (законным представителям) 52 несовершеннолетних в связи с отсутствием свободных мест, — пишет КП.Новосибирск со ссылкой на мэрию города. — Открытие большего количества классов не представляется возможным
По данным пресс-службы, здание «Экономического лицея» рассчитано на 825 мест, а 2022-2023 в учреждении обучались 1744 школьника. На 2023-2024 год набрано уже 6 классов.
Как ранее сообщал начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев, всего новосибирские школы готовы принять около 25000 первоклассников.
Фото Минобразования Новосибирской области
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