Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Лукойл. Фиксированный купон» от СК Уралсиб Жизнь

Стратегия подразумевает инвестирование в акции одной из ведущих нефтегазовых компаний России и мира – «Лукойл». Оформить полис с новой стратегией можно в любом отделении Банка Уралсиб.
Новая инвестиционная стратегия является купонной. Размер гарантированного купона равен 12,52% годовых. Выплата купонов осуществляется ежеквартально. Срок инвестирования – 1 год. Минимальный размер капитала для инвестирования – 1 500 000 рублей.
В рамках стратегии предусмотрены три механики выплат.
На протяжении всего периода действия полиса клиент находится под страховой защитой. В случае наступления страхового события (уход из жизни по любой причине) выгодоприобретатели по полису получают 100% вложенных клиентом средств и дополнительный инвестиционный доход, а в случае ухода из жизни клиента в результате несчастного случая*, выгодоприобретатели получают 200% вложенного капитала и дополнительный инвестиционный доход.
Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой гарантированного или возможного дополнительного инвестиционного дохода в зависимости от выбранной стратегии. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.
*Уход из жизни застрахованного лица в результате несчастного случая, произошедшего при авиакатастрофе, кораблекрушении, крушении поезда или при ДТП в общественном транспорте.
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Фото предоставлено пресс-службой банка
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