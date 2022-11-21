Британские импортеры все еще приобретают нефть из РФ, несмотря на официальный отказ со стороны местных властей

По информации издания The Sunday Times, Великобритания продолжает закупать российскую нефть, несмотря на то, что местные власти уверяют в обратном. При этом и в сопроводительных бумагах странами-импортерами называются другие страны.

В соответствии с британскими правилами регистрации, страной-импортером указывают страну отправки, а не страну-производителя. Поэтому схема, по которой вышедшие из портов РФ танкеры перегружают нефть на европейские суда в ФРГ, Греции или Нидерландах, после чего Лондон покупает ее уже как европейскую, оказалась вполне рабочей. Таким образом схема перегрузки нефти в европейских портах не нарушает морское законодательство

С начала спецоперации в порты Соединенного Королевства прибыло почти 40 танкеров с нефтью из РФ стоимостью более 238 млн долларов. Всего же с марта страна закупила российской нефти на более чем 900 млн долларов.

Импорт российской нефти будет запрещен в Великобритании с 5 декабря. До этого момента речь идет только о «репутационном риске», отмечает The Sunday Times.

Напомним, 23 ноября страны G7 могут объявить о потолке цен на российскую нефть.

Ранее редакция сообщала, что Евросоюз ввел восьмой пакет экономических и индивидуальных санкций против РФ, который включает законодательную основу для установки потолка цен на российскую нефть.