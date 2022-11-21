Таможенники изъяли в Барнауле почти 4 тыс. пачек сигарет

Сотрудники Алтайской таможни обнаружили в двух торговых точках города Барнаула запрещенную к обороту на внутреннем рынке табачную продукцию без акцизных марок РФ. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

— Выявленные в ходе совместного рейда с сотрудниками ГУ МВД РФ по Алтайскому краю 3974 пачки сигарет иностранного производства предназначались для розничной продажи. У табачных изделий отсутствовала маркировка специальными российскими идентификационными знаками и не было акцизных марок РФ. Продажа таких сигарет запрещена на территории России, — говорится в сообщение таможни.

На складе магазинов находились сигареты различных зарубежных торговых марок, в том числе, «Marlboro», «Parliament», «Kent», «Dove», «Сredo», «Winston», «Rothmans».

Отмечается, что табачная продукция изъята сотрудниками полиции. По фактам её незаконной реализации проводятся проверочные мероприятия для принятия процессуального решения.

С начала 2022 года на внутреннем рынке Алтайского края и Республики Алтай таможенники выявили около 29 тысяч пачек немаркированных сигарет.

В феврале 2022 года проводился подобный рейд, тогда сотрудниками ведомства совместно с МВД было выявлено 1226 пачек сигарет, изготовленные в Болгарии, Беларуси, а также сигареты неизвестной страны производства, которые предназначались для розничной продажи.

Отметим, в 2021 году на внутреннем рынке Алтайского края таможенники выявили около 9 тысяч пачек сигарет, 5 упаковок табака для кальяна и 2,5 литра алкогольной продукции без акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки.

Ранее редакция сообщала, что в Омске нелегальный рынок сигарет за год вырос в два с половиной раза.