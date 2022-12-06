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Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Разумный выбор» от СК Уралсиб Жизнь

  • 06/12/2022, 12:04
Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Разумный выбор» в рамках страховой программы «Верное решение» от Страховой компании Уралсиб Жизнь.

Банк УралсибСтратегия подразумевает инвестирование в индекс «Россия 30» (30 наиболее ликвидных акций российского фондового рынка, входящих в индекс Московской биржи). Оформить полис с новой стратегией можно в любом отделении Банка Уралсиб.

«Разумный выбор» — это инвестиционная стратегия с коэффициентом участия. Минимальный порог входа в стратегию – 100 000 рублей. Срок инвестирования – 3 года. Коэффициент участия (далее КУ) зависит от размера инвестируемого капитала: при взносе до 1,5 млн рублей – КУ равен 70%, при инвестировании свыше 1,5 млн рублей – КУ равен 80%. Размер дополнительного инвестиционного дохода в стратегии рассчитывается* с учетом размера вложенного капитала, доходности индекса «Россия 30» и коэффициента участия.

«Мы предлагаем клиентам инвестировать в индекс «Россия 30» именно сейчас, потому что видим высокий потенциал для роста стоимости активов, входящих в индекс, – отмечает Сергей Петряков, директор по инвестициям Уралсиб Жизнь. – В настоящий момент российский рынок сильно недооценен, и мы ожидаем, что в перспективе нескольких лет, рынок восстановится».

На протяжении всего срока программы действует страховая защита. В случае наступления страхового события (уход из жизни по любой причине) выгодоприобретатели по полису получают 100% вложенных клиентом средств и дополнительный инвестиционный доход, а в случае ухода из жизни клиента в результате несчастного случая**, выгодоприобретатели получают 200% вложенного капитала и дополнительный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой фиксированного или потенциально неограниченного дохода в зависимости от выбранной стратегии. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Рассчитывается по формуле: ДИД = вложенный капитал клиента * доходность индекса за 3 года * КУ.

**Уход из жизни застрахованного лица в результате несчастного случая, произошедшего при авиакатастрофе, кораблекрушении, крушении поезда или при ДТП в общественном транспорте.

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Фото предоставлено пресс-службой банка

 

 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы страхование инвестиции Банк Уралсиб


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