Как выявить рак на ранней стадии?

Диспансеризация населения как основной маркер выявления рака на ранней стадии

Наибольшая часть онкозаболеваний в Новосибирской области выявляется на первых порах, как правило, в ходе диспансеризации.

— На ранних стадиях рака за 10 месяцев 2022 года в Новосибирской области выявлены 59,2% больных из вновь зарегистрированных, — говорится в ответе за подписью министра здравоохранения области Константина Хальзова. — Большинство больных выявляется в ходе профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Ранние стадии рака имеют, как правило, бессимптомные и малосимптомные формы, поэтому важно проходить программы, направленные на выявление онкологических заболеваний. В диспансеризацию в ОМС входят все основные скрининги на онкозаболевания. Частные клиники массовые скрининговые исследования не проводят.

Онкоскрининг в Новосибирске — быстро или бесплатно?

По структуре заболеваемости регион не отличается от общероссийских и общемировых тенденций: на первом месте — онкозаболевания кожи, на втором — молочной железы, на третьем — кишечника, на четвертом — легких. Кроме того, как отмечают в областном Минздраве, в последнее время наблюдается тенденция роста онкозаболеваний предстательной железы. Основную группу риска составляют люди с хроническими заболеваниями, избыточным весом, ведущие малоподвижный образ жизни и имеющие наследственность по раку молочных желез и кишечника.

По информации областного Минздрава, в поликлиниках предусмотрен механизм, позволяющий ускорить диагностику пациентов с онкозаболеваниями.

— В поликлиниках организованы «зеленые коридоры» для проведения диагностики больным, нуждающимся в быстром попадании на специализированное лечение, — сообщают в министерстве.

Что касается скрининговых услуг в частных медицинских организациях, то, по данным сайта «Единая справочная МРТ—каталог», соответствующее обследование можно пройти в более чем 10 частных медучреждениях Новосибирска. Стоимость исследований составляет от 15,3 до 21,7 тысячи рублей.

В то же время, как считает председатель комитета по здравоохранению Новосибирского реготделения «Опоры России», собственник сети клиник «Смитра» Петр Смиренко, и у частной, и у государственной медицины есть свои сильные стороны.

— Частная медицина развивается. Частные клиники обеспечивают более быструю помощь в более комфортных условиях, — говорит эксперт. — С другой стороны, государственная медицина старается обеспечить объем помощи на основе ОМС. У государства есть больше механизмов выявления рака на ранней стадии, за счет которых оно может обеспечить в рамках ОМС бесплатное обследование для населения. Не надо из этого делать соревнование. Это расширение возможности во всех сферах, и это хорошо.

По мнению собеседника издания, сильная сторона «частника» — скорость в предоставлении помощи.

— В государственном учреждении иногда требуется оформление каких-то документов, это занимает время, потому помощь может быть оказана не сразу, а с каким-то временным лагом, — поясняет Петр Смиренко. — В частных организациях это не требуется. В случае выявления опухоли оперативное вмешательство можно провести достаточно быстро.

Сколько нужно квот на бесплатный онкоскрининг?

Выявляемость рака на ранней стадии в Новосибирской области могла бы быть значительно больше. Так считает председатель совета директоров ГК «Группа мета» Владимир Мартыненков, в свое время выступивший инициатором создания в Новосибирске ПЭТ КТ — центра для диагностики онкобольных на территории 25-й медсанчасти, впоследствии реализованного ГК «МедИнвестГрупп». К этому времени, как рассказывает собеседник издания, был готов проект, пройдены все конкурсы, экспертизы, получены положительное заключение главгосэкспертизы, разрешение на строительство Росатома, лицензия Росатома.

— Онкоскрининг в регионе малодоступен из-за высокой стоимости, — рассказывает Владимир Мартыненков. — Мы рассчитывали на 45 тысяч рублей за процедуру. Срок окупаемости небыстрый. Объект стоит около миллиарда рублей. Центр должен быть хорошо загружен, чтобы окупаемость наступила. Эта ситуация определяется тем количеством квот, которые дает областной Минздрав. Первоначально Минздрав обещал 3 тысячи квот в год. Нам, когда обсуждали эту ситуацию, сказали: «Мы дадим 3 тысячи квот бесплатных, еще 3 тысячи только с Алтая вы получите за деньги». То есть Алтай планировал загрузить объект примерно на 6 тысяч пациентов в год.

Сам объект построен и сдан в эксплуатацию. Позже объект был продан группе «МИГ». По мнению Мартыненкова, в настоящее время объект, себестоимость которого составила около миллиарда рублей, должным образом не только не окупается, но и остается недоступным для значительной части нуждающихся в онкоскрининге. Изначально речь шла об обследовании 3 тысяч пациентов только в рамках бесплатной квоты от областного Минздрава.

Для Новосибирской области более масштабное квотирование, по мнению эксперта, обернулось бы тысячами спасенных жизней в год.

— Когда мы занимались проектом, в Новосибирске было 80 тысяч больных, — напоминает собеседник редакции. — Общеизвестная мировая практика: там, где появляется ПЭТ-диагностика, смертность уменьшается на 25%. Эффект по Новосибирску мог бы оцениваться в 10 тысяч сохраненных жизней, на 10 тысяч меньше смертей от онкологии в год.

Сколько именно человек в регионе сейчас подпадают под квоту, эксперт сказать затрудняется. При этом отмечает, что массовые бесплатные квоты уже активно внедряются в других регионах страны, где имеются подобные объекты.

— В Москве, например, объем квотирования на ПЭТ-исследования неограниченный, — рассказывает Мартыненков. — Надо ― выписывают. В Тюмени введена такая практика, как ПЭТ-чек: у человека нет онкологии, но у него, например, у всех родственников по генетике есть онкология. Ему проводят онкоскрининг. Там получаются 3 тысячи квот только на ПЭТ-чек, то есть не для онкологических больных, а для проверки. Это дает возможность поймать рак на ранних стадиях. Это надо и для контроля лечения.

Помимо бесплатной квоты, по мнению эксперта, полноценную загруженность ПЭТ-центра можно обеспечить и за счет «платников».

— Представьте, если есть желающие заплатить 25 тысяч, то есть, получается, на одну и ту же сумму можно получить в 2 раза больше обследований, — поясняет собеседник редакции. — Чем больше людей обслуживается, тем дешевле себестоимость. Себестоимость могла бы падать по мере увеличения количества исследуемых на платной основе. Какая разница пациенту, от кого он получает на обследование и онкоскрининг — от частника или из бюджета? Мы вообще рассчитывали на 18 тысяч исследований в год, в том числе за счет соседних регионов. Что такое 3 тысячи в год на 50 тысяч рублей? Это 150 млн. Фонд ОМС — десятки миллиардов. На поверку выглядит так, что, скорее всего, это зависит от распределения денег по направлениям.

По информации министерства, в последние годы динамика заболеваемости онкологией в Новосибирской области отрицательная, имеется тенденция к снижению: от 474,8 случаев на 100 тысяч населения в 2019 году до 308 случаев за 10 месяцев текущего года.

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