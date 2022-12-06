Рекламодателям

Депутаты предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию

  • 06/12/2022, 12:09
Автор:
тринадцатая пенсия
В случае, если законопроект будет утвержден, ежегодную выплату можно будет получить уже в декабре этого года.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект о введении с декабря текущего года ежегодной выплаты дополнительной пенсии по старости, сообщает ТАСС.

По словам лидера эсеров Сергея Миронова, каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, в декабре должна выплачиваться дополнительная страховая выплата, так называемая тринадцатая пенсия. Инициативу он объяснил тем, что пенсионеры в России относятся к самой социально незащищенной категории граждан, поэтому им необходимо оказать поддержку со стороны государства.

Кроме того, Миронов отмечает, что сроки, предложенные для такой выплаты, выбраны не случайно – в предпраздничные дни люди чаще берут деньги в долг. А банки и микрофинансовые организации охотнее дают деньги как раз пенсионерам.

— Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками. Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов, – сказал депутат.

Кроме того, документом также предлагается увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет. В то время, как действующей редакции закона такая норма предусмотрена для 80-летних граждан.

Ранее редакция сообщала, что военную службу включили в «большой» пенсионный стаж.

Фото: pexels.com — Andrea Piacquadio

186

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : тринадцатая пенсия законопроект ежегодные выплаты Госдума


Спецоперация на Украине

В России начала работать военно-полевая почта
5/12/22 15:48
Поддержка военнослужащих вновь спровоцировала конфликт в горсовете Новосибирска
5/12/22 13:22
Орловский депутат предложил отправлять бездомных собак в Украину подрывать танки
5/12/22 9:57
выявление рака на ранней стадии

Как выявить рак на ранней стадии?

Что готовы предложить государственная и частная медицина в Новосибирской области для выявления онкозаболевания.
Читать статью >>
закупка троллейбусов

Новосибирск объявил тендер на закупку 120 троллейбусов

Стартовая цена контракта почти 5 млрд рублей.
Читать статью >>
мусоросортировочный комплекс

К 2025 году в Иркутской области построят мусоросортировочный комплекс

Общий объём инвестиций в проект составит около 3,5 млрд рублей.
Читать статью >>
перевода транспорта на муниципальный контракт

Новосибирску может не хватить денег для перевода транспорта на муниципальный контракт

Депутаты заинтересовались: как будет налажен контроль за перевозчиками, чтобы они не зарабатывали на пассажирах дважды.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания»

«Тех, кто выбирает инвестиции в промышленность, до сих пор можно пересчитать по пальцам»

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, оператор индустриального парка «Новосиб») ― о том, что необходимо для развития индустриальных парков, как браунфилдов, так и гринфилдов.
Все материалы
Лента новостей

Как выявить рак на ранней стадии?

06/12/2022, 11:30

Просрочка по ипотеке может резко рвануть вверх

06/12/2022, 10:59

Новосибирск объявил тендер на закупку 120 троллейбусов

06/12/2022, 10:03

LADA Granta в ноябре стала хитом продаж

06/12/2022, 09:57
Популярное

С 1 января получателей пособий ждёт целый ряд нововведений

06/12/2022, 11:17

В России начала работать военно-полевая почта

05/12/2022, 15:48

Крымские сенаторы хотят запретить использование латиницы в рекламе

05/12/2022, 10:46
Новости компаний

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Разумный выбор» от СК Уралсиб Жизнь

06/12/2022, 12:04

АО «РЭС» приняло участие в совещаниях по обеспечению бесперебойного электроснабжения зимой

06/12/2022, 11:24

ВТБ первым запускает Mir Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов

06/12/2022, 10:44

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска