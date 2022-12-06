Депутаты предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект о введении с декабря текущего года ежегодной выплаты дополнительной пенсии по старости, сообщает ТАСС.

По словам лидера эсеров Сергея Миронова, каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, в декабре должна выплачиваться дополнительная страховая выплата, так называемая тринадцатая пенсия. Инициативу он объяснил тем, что пенсионеры в России относятся к самой социально незащищенной категории граждан, поэтому им необходимо оказать поддержку со стороны государства.

Кроме того, Миронов отмечает, что сроки, предложенные для такой выплаты, выбраны не случайно – в предпраздничные дни люди чаще берут деньги в долг. А банки и микрофинансовые организации охотнее дают деньги как раз пенсионерам.

— Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками. Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов, – сказал депутат.

Кроме того, документом также предлагается увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет. В то время, как действующей редакции закона такая норма предусмотрена для 80-летних граждан.

Ранее редакция сообщала, что военную службу включили в «большой» пенсионный стаж.

Фото: pexels.com — Andrea Piacquadio