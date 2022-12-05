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Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Российские лидеры» от СК Уралсиб Жизнь

  • 05/12/2022, 10:44
Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Российские лидеры» в рамках страховой программы «Верное решение» от Страховой компании Уралсиб Жизнь.

Новости бизнесаОформить полис с новой стратегией можно в любом отделении Банка Уралсиб.

«Российские лидеры» – это купонная инвестиционная стратегия. В корзине находятся акции 5 ликвидных компаний со стабильными показателями надежности (Лукойл, Роснефть, Норникель, Новатэк, Сбер). В настоящий момент акции этих компаний проходят период коррекции, связанных с геополитической обстановкой и санкциями. При этом эти активы обладают хорошей перспективой для восстановления в среднесрочной перспективе.

Минимальный порог входа в стратегию – 100 000 рублей. Срок инвестирования – 5 лет. Размер купона зависит от размера инвестируемого капитала: при взносе до 1,5 млн рублей включительно – доход в год равен 8%, при инвестировании свыше 1,5 млн рублей – доход в год равен 9%.

Доход выплачивается ежегодно в дату наблюдения. Стратегия обладает опцией «Эффект памяти», благодаря которой в случае, если стоимость любой из акций на дату наблюдения опустится ниже купонного барьера (100%), то доход не выплачивается, а переносится на следующую дату, в которой условие будет выполнено.

На протяжении всего срока действия программы действует страховая защита. В случае наступления страхового события (уход из жизни по любой причине) выгодоприобретатели по полису получают 100% вложенных клиентом средств и дополнительный инвестиционный доход, а в случае ухода из жизни клиента в результате несчастного случая*, выгодоприобретатели получают 200% вложенного капитала и дополнительный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой фиксированного или потенциально неограниченного дохода инвестиционного дохода в зависимости от выбранной стратегии. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Уход из жизни застрахованного лица в результате несчастного случая, произошедшего при авиакатастрофе, кораблекрушении, крушении поезда или при ДТП в общественном транспорте.

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Фото предоставлено пресс-службой банка

 

 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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