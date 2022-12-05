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Крымские сенаторы хотят запретить использование латиницы в рекламе

  • 05/12/2022, 10:46
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Крымские сенаторы хотят запретить использование латиницы в рекламе
Сергей Цеков и Ольга Ковитиди уверены, что применение иностранных слов или их частей - причина неправильного восприятия родного языка у молодежи.

Члены Совета Федерации Сергей Цеков и Ольга Ковитиди предложили запретить применение в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших госрегистрацию. Соответствующий законопроект они зарегистрировали в Госдуме. Документ предполагает внесение изменений в ФЗ «О рекламе».

— Защита кириллицы важна для сохранения целостности российского государства. Зрительное опознавание знаков привычного кириллического алфавита играет объединяющую роль в социуме, — считают авторы законопроекта. — Результат воздействия рекламы на общество не ограничивается регулированием потребительского поведения людей. Реклама способна оказать культурное и социальное воздействие на потребителя и на общество. Особенно сильно влияет реклама на сознание молодежи.

Однако следует отметить, что принятие законопроекта повлечет замену как минимум вывесок, а это серьезные расходы, и может потребовать дополнительных согласований.

Например, летом текущего года маркетплейс Wildberries переименовал сайт на русскоязычные «Ягодки». И в СМИ разгорелась дискуссия о вероятной смене бренда компании на русскоязычный. Тогда аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова говорила, что в случае Wildberries замена вывесок на всех пунктах выдачи стоила бы маркетплейсу два млрд руб, напоминает издание comnews.

— Согласование изменения дизайна с управляющими компаниями некоторых комплексов, в особенности новостроек, может занять длительное время, так как некоторые арендодатели выдерживают единый стиль зданий, — комментировала затраты Wildberries на возможный ребрендинг Анна Буйлакова.

В пояснительной записке также отмечается, что согласно закону «О языках Российской Федерации», алфавиты государственного языка в стране строятся на основе кириллицы.

Также в Крыму озвучивали планы запретить употребление заимствованных слов и выражений, имеющих аналоги в русском языке.

Ранее редакция сообщала, что из школьной программы могут убрать английский язык.

Фото: pixabay.com — ReadyElements

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ФЗ о рекламе латиница в рекламе законопроект


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