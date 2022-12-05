Рекламодателям

Орловский депутат предложил отправлять бездомных собак в Украину подрывать танки

  • 05/12/2022, 09:57
Автор:
Орловский депутат предложил отправлять бездомных собак в Украину подрывать танки
Инициатива от представителя фракции КПРФ прозвучала на обсуждении закона о наделении органов местного самоуправления полномочиями по обращению с безнадзорными животными.

Депутат орловского облсовета от фракции КПРФ Виктор Макаров предложил свой способ борьбы с бездомными собаками — отправлять их в зону специальной военной операции, сообщает Орелtimes. Виктор Макаров считает уместным привлечь бродячих собак к боевым действиям в зоне спецоперации, сделав из них камикадзе, как это было во время Отечественной войны.

— Предлагаю воспитать этих [бездомных] собак для подрыва танков, — заявил Макаров.

Источник уточняет, что ранее этот же депутат предлагал решить проблему с бродячими собаками посредством их отправки в Китай. Об этом он сообщил на одном из комитетов облсовета.

Однако коллеги из облсовета депутата не поддержали. Задавая Виктору Макарову вопросы, присутствующие дали понять, что бездомные собаки в зоне СВО могут нападать на людей. Кроме того, вопрос суточного содержания боевого пса также остался открытым.

Противотанковая собака — специально дрессированная военная собака с укреплённым на ней зарядом взрывчатого вещества. Животное забиралось под танк, срабатывал датчик цели (деревянный штырь длиной около 20 сантиметров) и заряд взрывался непосредственно под днищем танка. Собаки применялись Красной армией во время Великой Отечественной войны против танков вооружённых сил нацистской Германии.

На передовой собак всегда держали голодным, приучая, что еда находится только под танком. Со временем животные переставали пугаться взрывов и громких звуков и без страха забирались под технику. В момент боя собак выводили из траншеи, цепляли противотанковые мины, показывали им цель и отпускали.

Ранее редакция публиковала рекомендации кинологов о том, что делать при встрече с бездомными собаками.

Фото pixabay.com — Flammaros

241

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : СВО депутаты бездомные собаки


Спецоперация на Украине

Орловский депутат предложил отправлять бездомных собак в Украину подрывать танки
5/12/22 9:57
На поддержку мобилизованных добавят средств из бюджета
2/12/22 10:29
Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации
2/12/22 9:50
производство льняного масла

Собственники «Новосибирскхлебопродукта» создали новую компанию

Ранее сообщалось, что компания планирует создать маслоэкстракционный цех в Татарске для производства льняного масла.
Читать статью >>
региональные торговые сети

Федеральные игроки продолжат скупать региональные торговые сети в Сибири

Эксперты прогнозируют сохранение тренда укрупнение бизнеса в ритейле в 2023 году.
Читать статью >>
школьная концессия

Школьная концессия все еще находится на госэкспертизе

Депутаты сомневаются, что концессионерам удастся реализовать проект в 2023 году.
Читать статью >>
утилизация упаковки

Уже 7% покупателей обращают внимание на экологичность упаковки продукции

Производителям и переработчикам рекомендуют быстрее находить общий язык и выстраивать производство перерабатываемой упаковки, чтобы потом не обижаться на государство.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алена Русакова, президент межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности «Мода.Технологии.Ритейл», руководитель и дизайнер компании «Лаборатория инновационного дизайна»

«Мне все больше нравится то, что отшивают наши новосибирские компании»

Сегодня нет необходимости производить много — важно производить нужные людям вещи.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

05/12/2022, 10:59

Собственники «Новосибирскхлебопродукта» создали новую компанию

04/12/2022, 17:23

В Красноярске начали штрафовать «зайцев»

04/12/2022, 14:22

Федеральные игроки продолжат скупать региональные торговые сети в Сибири

04/12/2022, 11:15
Популярное

Крымские сенаторы хотят запретить использование латиницы в рекламе

05/12/2022, 10:46

Новогодний стол подорожает на 10-15%

02/12/2022, 16:54

В Новосибирске преподаватель вуза инициировал «акцию» на взятки для своих студентов

02/12/2022, 15:26
Новости компаний

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Российские лидеры» от СК Уралсиб Жизнь

05/12/2022, 10:44

ВТБ запустил сервис оплаты для бизнеса на базе технологии SoftPOS

02/12/2022, 16:23

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Золото и точка» от СК Уралсиб Жизнь

02/12/2022, 10:53

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска