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Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Золото и точка» от СК Уралсиб Жизнь

  • 02/12/2022, 10:53
Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Золото и точка» в рамках страховой программы «Верное решение» от Страховой компании Уралсиб Жизнь.

Банк УралсибОформить полис с новой стратегией можно в любом отделении Банка Уралсиб.

«Сейчас на рынке золота сложилась благоприятная ситуация для покупки. Вероятность роста золота значительно выше, чем вероятность снижения, поскольку большинство сценариев развития событий, на наш взгляд, будут благоприятными для золота», – отмечает директор по инвестициям СК Уралсиб Жизнь Сергей Петряков.

«Золото и точка» — это инвестиционная стратегия с коэффициентом участия с вложениями в золото (индекс LBMA gold). Минимальный порог входа в стратегию – 100 000 рублей. Срок инвестирования – 4 года. Коэффициент участия (далее КУ) зависит от размера инвестируемого капитала: при взносе до 1,5 млн рублей – КУ равен 60%, при инвестировании свыше 1,5 млн рублей – КУ равен 70%. Размер дополнительного инвестиционного дохода в стратегии рассчитывается* с учетом величины вложенного капитала, коэффициента участия, доходности индекс LBMA gold за 4 года, курсов валюты инвестирования на даты начала инвестирования и окончания договора.

На протяжении всего срока программы действует страховая защита. В случае наступления страхового события (уход из жизни по любой причине) выгодоприобретатели по полису получают 100% вложенных клиентом средств и дополнительный инвестиционный доход, а в случае ухода из жизни клиента в результате несчастного случая**, выгодоприобретатели получают 200% вложенного капитала и дополнительный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой фиксированного или потенциально неограниченного дохода в зависимости от выбранной стратегии. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Рассчитывается по формуле: ДИД = вложенный капитал клиента * доходность индекса за 4 года * КУ * курс валюты инвестирования по отношению к рублю, определенный ЦБ РФ на дату окончания договора*курс валюты инвестирования по отношению к рублю, определенный ЦБ РФ на дату начала инвестирования.

**Уход из жизни застрахованного лица в результате несчастного случая, произошедшего при авиакатастрофе, кораблекрушении, крушении поезда или при ДТП в общественном транспорте.

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Фото предоставлено пресс-службой банка

 

 

 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы страхование Банк Уралсиб


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