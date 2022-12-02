За фиктивные сделки с маткапиталом грозит уголовная ответственность

— Для того, чтобы Пенсионный фонд обязал возвратить полученный маткапитал, необходимо доказать либо факт мошенничества (обналичивание средств маткапитала, оформление фиктивных ипотечных договоров и проч.), либо доказан факт нецелевого использования денег, — отметила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм».

Экономист напомнила, что практически две трети семей с помощью данной меры поддержки пытаются улучшить свои жилищные условия. Нецелевым расходованием, в таком случае, является использование средств маткапитала для покупки непригодного для проживания помещения, в аварийном или в подлежащем сносу доме, а также для оплаты ремонта. Нельзя им также погашать потребительский кредит, предупредила эксперт.

Кроме того, средства маткапитала не выдаются на руки получателю. Их переводят из бюджета на специальный счет в ПФР, после чего, по его заявлению, поступают на счет организации-получателя, оказавшей целевые услуги.

Юлия Финогенова отметила два способа возврата маткапитала: добровольный и принудительный.

Принудительно маткапитал возвращается в ситуации, когда были улучшены жилищные условия, но после покупки несовершеннолетним детям не выделили доли. Также принудительный возврат имеет место, когда сделка была оформлена при участии компаний-мошенников либо, когда она носила фиктивный характер.

— Принудительный возврат осуществляется по решению суда, а получатели маткапитала в дальнейшем, как правило, теряют на него право, — добавила Финогенова.

Эксперт напомнила, что ситуации, когда заставляют вернуть маткапитал могут сопровождаться штрафами или даже уголовным преследованием.

— Оштрафовать могут в случае выявления фиктивных сделок, к которым относятся: сделки по приобретению жилья при помощи компаний, занимающихся «обналичкой»; покупка жилья у ближайших родственников без выделения доли в ней всем членам семьи и лишь формального перехода прав собственности, — отметила специалист. — Если дело открывается по статье «Мошенничество при получении выплат», то наказание может варьироваться от взыскания штрафа (120 тысяч руб.) до лишения свободы (на срок до 2-х лет), поскольку, например, по закону обналичивание маткапитала является хищением средств у государства. Размер штрафа может оказаться выше (до 300 тысяч рублей), если в мошенничестве было задействовано сразу несколько граждан.

В заключение специалист добавила, что на уровень ответственности влияет целый ряд факторов: количество участников, вовлечённых в «схему»; доказан ли факт использования служебного положения и другие.

— Уголовная ответственность может наступить только если через суд будет доказан злой умысел получателя маткапитала, — резюмировала экономист.

Ранее редакция сообщала, что с 1 февраля 2023 года размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти до 590 тысяч рублей, на второго — почти до 780 тысяч.

Фото pixabay.com — VisionPics