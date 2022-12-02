Рекламодателям

За фиктивные сделки с маткапиталом грозит уголовная ответственность

  • 02/12/2022, 11:29
Автор:
фиктивные сделки с маткапиталом
О ситуациях, когда даже при покупке жилья с использованием маткапитала россиян могут заставить эти средства вернуть, рассказывает эксперт.

— Для того, чтобы Пенсионный фонд обязал возвратить полученный маткапитал, необходимо доказать либо факт мошенничества (обналичивание средств маткапитала, оформление фиктивных ипотечных договоров и проч.), либо доказан факт нецелевого использования денег, — отметила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм».

Экономист напомнила, что практически две трети семей с помощью данной меры поддержки пытаются улучшить свои жилищные условия. Нецелевым расходованием, в таком случае, является использование средств маткапитала для покупки непригодного для проживания помещения, в аварийном или в подлежащем сносу доме, а также для оплаты ремонта. Нельзя им также погашать потребительский кредит, предупредила эксперт.

Кроме того, средства маткапитала не выдаются на руки получателю. Их переводят из бюджета на специальный счет в ПФР, после чего, по его заявлению, поступают на счет организации-получателя, оказавшей целевые услуги.

Юлия Финогенова отметила два способа возврата маткапитала: добровольный и принудительный.

Принудительно маткапитал возвращается в ситуации, когда были улучшены жилищные условия, но после покупки несовершеннолетним детям не выделили доли. Также принудительный возврат имеет место, когда сделка была оформлена при участии компаний-мошенников либо, когда она носила фиктивный характер.

— Принудительный возврат осуществляется по решению суда, а получатели маткапитала в дальнейшем, как правило, теряют на него право, — добавила Финогенова.

Эксперт напомнила, что ситуации, когда заставляют вернуть маткапитал могут сопровождаться штрафами или даже уголовным преследованием.

— Оштрафовать могут в случае выявления фиктивных сделок, к которым относятся: сделки по приобретению жилья при помощи компаний, занимающихся «обналичкой»; покупка жилья у ближайших родственников без выделения доли в ней всем членам семьи и лишь формального перехода прав собственности, — отметила специалист. — Если дело открывается по статье «Мошенничество при получении выплат», то наказание может варьироваться от взыскания штрафа (120 тысяч руб.) до лишения свободы (на срок до 2-х лет), поскольку, например, по закону обналичивание маткапитала является хищением средств у государства. Размер штрафа может оказаться выше (до 300 тысяч рублей), если в мошенничестве было задействовано сразу несколько граждан.

В заключение специалист добавила, что на уровень ответственности влияет целый ряд факторов: количество участников, вовлечённых в «схему»; доказан ли факт использования служебного положения и другие.

— Уголовная ответственность может наступить только если через суд будет доказан злой умысел получателя маткапитала, — резюмировала экономист.

Ранее редакция сообщала, что с 1 февраля 2023 года размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти до 590 тысяч рублей, на второго — почти до 780 тысяч.

Фото pixabay.com — VisionPics

291

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уголовная ответственность принудительный возврат средств маткапитал


Спецоперация на Украине

На поддержку мобилизованных добавят средств из бюджета
2/12/22 10:29
Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации
2/12/22 9:50
В Новосибирске продолжается «депутатский» набор на спецоперацию
29/11/22 15:20
Коммунальная авария

В Новосибирске новые коммунальные аварии

Ещё в нескольких районах города и Новосибирской области.
Читать статью >>
На поддержку мобилизованных добавят средств из бюджета

На поддержку мобилизованных добавят средств из бюджета

Горсовет также настаивает на увеличении «депутатского фонда».
Читать статью >>
Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации

Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации

Он заявился на участие в боевых действиях добровольцем.
Читать статью >>
Дизайн-код

Десятки рекламных конструкций нового образца установят в Томске

Полностью замена наружной рекламы на новый формат в городе произойдет через 2-3 года.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алена Русакова, президент межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности «Мода.Технологии.Ритейл», руководитель и дизайнер компании «Лаборатория инновационного дизайна»

«Мне все больше нравится то, что отшивают наши новосибирские компании»

Сегодня нет необходимости производить много — важно производить нужные людям вещи.
Все материалы
Лента новостей

Новогоднее предложение на новый проект ГК «Расцветай»

02/12/2022, 13:02

В Новосибирской области обсудили новую систему перспективного планирования в энергетике

02/12/2022, 12:09

В Новосибирске новые коммунальные аварии

02/12/2022, 12:07

На поддержку мобилизованных добавят средств из бюджета

02/12/2022, 10:29
Популярное

Новосибирская область входит в Топ-10 неблагополучных регионов по числу ВИЧ-инфицированных

01/12/2022, 15:25

В Новосибирске количество жертв гололеда стремительно растет

01/12/2022, 11:29

Кто и как может оформить налоговый вычет

01/12/2022, 10:28
Новости компаний

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Золото и точка» от СК Уралсиб Жизнь

02/12/2022, 10:53

ВТБ сократил время принятия решения по ипотеке до 3 минут

01/12/2022, 17:33

ВТБ повысил эффективность голосового ассистента в 1,5 раза

01/12/2022, 11:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска