На поддержку мобилизованных добавят средств из бюджета

По результатам корректировок к проекту бюджета Новосибирска в первом чтении могут увеличить расходы на ряд категорий граждан. Во-первых, это участники спецоперации и члены их семей На эту статью расходов, по предварительной информации, по линии двух подразделений будут добавлены 100 млн рублей: по 50 млн на приобретение вещей двойного назначения для самих военнослужащих и на адресную социальную поддержку их семьям.

Напомним, ранее сессия горсовета утвердила решение мэрии о выделении 25 млн рублей, «переброшенных» с празднично-новогодних статей, на поддержку мобилизованных: 10 млн — на приобретение обмундирования и оборудования по согласованию со структурами, входящими в Министерство обороны РФ, 15 млн — на оказание социальной поддержки семьям военнослужащих.

Еще одна корректировка касается самих инициаторов поправок — депутатов горсовета Новосибирска.

— Есть предложение по увеличению ассигнований на выполнение обращений граждан для обеспечения деятельности депутатов на избирательных округах на 25 млн рублей, — говорит председатель комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский. — У нас было 150 млн, а сейчас мы предлагаем увеличение до 175 млн за счет перераспределения источников финансирования.

Напомним, на 2022 год «депутатский фонд» составляет по 3 млн на депутата горсовета. В 2021 году — 2,5 млн рублей. Распределение этих средств обычно контролирует депутат, в том числе ориентируясь на обращения избирателей.

Всего, по информации Кирилла Покровского, по итогам рассмотрения проекта бюджета на других постоянных комиссиях горсовета Новосибирска поступили 9 предложений от депутатов.

— Уже собраны предложения и сейчас формируются к рассмотрению бюджета между первым и вторым чтениями, — сообщает Покровский. — Мы все решения предварительно обсуждали со всеми комиссиями, учли их пожелания, требования и предложения.

По информации мэрии Новосибирска, параметры бюджета города на 2023 год выглядят следующим образом: доходы — 75,4 млрд (собственные — 33,1, безвозмездные поступления — 42,3), расходы — 76,2 млрд, дефицит — 800 млн. На 2024 год: доходы — 74,2 млрд, расходы — 74,7. На 2025 год: доходы и расходы — по 67,5 млрд, дефицит отсутствует.

Ранее редакция сообщала об особенностях межбюджетных отношений между Новосибирской областью и федеральным центром.

Фото редакции