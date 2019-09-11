Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Банк УРАЛСИБ предлагает новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета

  • 11/09/2019, 11:15
Минимальная сумма инвестиций составляет 100 000 рублей, пополнять счёт возможно на сумму от 10 000 рублей.

Банк УРАЛСИБ предлагает своим клиентам – физическим лицам две новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС): «Государственные облигации Плюс» и «Долларовые облигации» Стратегии реализуются в рамках договора доверительного управления ценными бумагами на ведение инвестиционного счета, заключаемого с партнером Банка —  Управляющей компанией УРАЛСИБ.

Денежные средства ИИС «Государственные облигации Плюс» размещаются  в государственные облигации и облигации крупнейших устойчивых компаний с государственным участием. Данные инструменты, за счет постоянных купонных выплат по фиксированной ставке, превышающей ставку по банковскому вкладу на определенном сроке инвестирования, позволяют спрогнозировать ожидаемый доход.

ИИС «Долларовые облигации» предназначена для тех, кто хотел бы защитить свои активы  от девальвации рубля, и рассматривает данную стратегию в качестве альтернативы валютному депозиту. В рамках стратегии средства инвестируются в корпоративные облигации, номинированные в долларах США. Пополнение и вывод средств осуществляется только в валюте Российской Федерации.

Минимальная сумма инвестиций составляет 100 000 рублей, пополнять счёт возможно на сумму от 10 000 рублей.

Кроме того, для комфортного получения налогового вычета клиентам доступен сервис «Ваш юрист» от страховой компании УРАЛСИБ Страхование. В рамках сервиса доступны следующие услуги:

  • консультации по вопросам налогового вычета;
  • письменная консультация по получению налогового вычета, в частности заполнения Декларации по форме 3- НДФЛ;
  • заполнение заявления на возврат налога.

Подробнее об индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) — особый счет, по которому можно вернуть 13% вложенных средств в виде налогового вычета на взнос, но не более 52 тысяч в год, либо получить освобождение от уплаты налога на полученный доход по операциям, учитываемым на ИИС, при закрытии счета. Для полноценного использования налогового вычета срок действия договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета должен составлять не менее 3-х лет. Максимальный срок не ограничен.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Популярное с сайта

Решение суда по иску прокуратуры о возмещении 11 млн рублей похищенных бюджетных средств вступило в силу

11/09/2019, 10:24
Хищение бюджетных средств происходило при исполнении госконтрактов по строительству берегоукрепительных сооружений Обского водохранилища.
Сибирь может побить рекорды по урожайности сои и овощей

Сибирь может побить рекорды по урожайности сои и овощей

11/09/2019, 10:05
В последнее время субъекты федерации округа производят все больше экспортно-ориентированных культур.
Почта России планирует за пять лет направить на цифровизацию более 40 млрд рублей

Почта России планирует за пять лет направить на цифровизацию более 40 млрд рублей

10/09/2019, 18:02
На сегодняшний день начинается внедрение платформы единого геоинформационно-аналитического сопровождения деятельности.

Актуальный разговор

«Инновации и бизнес в России — вещи несовместимые»

«Инновации и бизнес в России — вещи несовместимые»

Все материалы
Новости

Производственники со всей России соберутся на СибПроФоруме-2019

11/09/2019, 13:57

Новосибирская область представила в столице программу седьмого «Технопрома»

11/09/2019, 13:32

Новосибирцы стали чаще обращаться в налоговые органы в электронном виде

11/09/2019, 12:13

«Хрустальной девочке» Алисе требуются деньги на курсовое лечение

11/09/2019, 12:06

Не хватило детализации

11/09/2019, 11:10

Решение суда по иску прокуратуры о возмещении 11 млн рублей похищенных бюджетных средств вступило в силу

11/09/2019, 10:24

Сибирь может побить рекорды по урожайности сои и овощей

11/09/2019, 10:05

Почта России планирует за пять лет направить на цифровизацию более 40 млрд рублей

10/09/2019, 18:02

За 8 месяцев «Обувь России» выдала более 160 тыс. посылок

10/09/2019, 16:33

Новый начальник ГУФСИН назначен в Новосибирской области

10/09/2019, 16:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска