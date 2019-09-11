Триумф неуязвимых?

— 13 сентября мир отмечает день рождения пенициллина. Судьбоносное для человечества открытие совершил 90 лет назад британский бактериолог Александр Флеминг, который впоследствии был заслуженно назван одним из 100 самых значимых людей XX века.

Вода — источник… антибиотиков

Антибиотики избавили людей от страха перед инфекциями, спасли миллионы жизней. Но бесценным даром люди распорядились неосторожно, породив своего злейшего врага — антибиотикорезистентность, то есть устойчивость микроорганизмов к антимикробным препаратам. Сегодня резистентность к антибиотикам признается глобальной проблемой человечества.

Есть основания считать, что более 50% антибиотиков в разных странах используются бесконтрольно и не по назначению. Например, антибиотиками пытаются лечить вирусы, а они действенны только против бактериальных инфекций; используют препараты более широкого спектра действия; не соблюдают схемы и длительность приема препаратов.

Остаточное количество антибиотиков содержится в продуктах питания, поскольку эти препараты применяют в ветеринарии, сельском хозяйстве, при промышленном разведении рыб. Вода — еще один источник антибиотиков. В реки лекарственные препараты попадают с продуктами жизнедеятельности людей, животных, из канализационно-очистных стоков, из отходов фармацевтических предприятий.

Результаты исследований речной воды по всему миру были озвучены в мае 2019 года на 29 ежегодной конференции SETAC Europe, которая проходила в Финляндии. Повышенная концентрация антибиотиков обнаружена в 80% проб, взятых в реках более 70 стран на разных континентах. Превышение норм могло доходить до 300 раз. Худшая ситуация в Африке. А «лавры» самой грязной в мире получила река Равви, на берегу которой находится город Лахор — столица Пакистана. В Европе печальное первенство досталось реке Дунай.

Тихая война с громкими последствиями

Опасность неконтролируемого распространения антибиотиков заключается в том, что бактерии адаптируются к лекарствам и становятся к ним невосприимчивыми. С появлением таких «супербактерий» люди рискуют оказаться беспомощными перед лицом многих смертельно опасных заболеваний. К летальному исходу может привести даже простая царапина, не говоря уже о хирургических операциях, трансплантологии, других серьезных вмешательствах.

Конечно, в мире разрабатываются новые антибиотики. Но от создания до внедрения проходит от 10 до 25 лет, а микроорганизмы способны выработать невосприимчивость к ним в течение одного года

Если системно не заниматься решением этой проблемы, то к 2050 году, по прогнозам ООН, люди будут умирать от инфекций гораздо чаще, чем от онкологии и кардиологии. Сейчас по причине антимикробной резистентности в мире ежегодно фиксируются более 700 тысяч летальных случаев. К 2050 году жертвами могут стать уже 10 млн жителей планеты.

Одна из самых острых проблем современности вышла за сугубо медицинские рамки. Во многих странах мира уже сегодня фиксируется значительный экономический ущерб системам здравоохранения. К 2050 году, по прогнозам, глобальные потери ВВП из-за антибиотикорезистентности составят 8%.

Проблема неконтролируемого использования антибактериальных средств серьезна настолько, что антибиотикорезистентность рассматривается сейчас в мире как угроза национальной безопасности. Всемирная организация здравоохранения начала глобальную кампанию по сокращению распространения устойчивости к противомикробным препаратам и призвала включиться в нее правительства стран мира.

В России соответствующая Стратегия, рассчитанная до 2030 года, была принята в 2017 году, а в марте 2019-го утвержден план по реализации этой Стратегии.

В стационар за здоровьем, а не за инфекцией

Одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения является распространенность внутрибольничных инфекций. В стационарах из-за нарушения мер инфекционного контроля и неадекватного применения антибактериальных препаратов устойчивость к ним патогенных микроорганизмов развивается ускоренными темпами. Это провоцирует такие тяжелые инфекции, как внутрибольничная пневмония, инфекции кровотока, инфекции раны или области хирургического вмешательства и т. д.

По данным из официальных источников, инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, поражают от 5% до 15% госпитализированных пациентов, а в отделениях высокого риска — реанимации и интенсивной терапии — цифра может достигать 40%. Такие пациенты находятся в стационаре в 2-3 раза дольше, в 3-4 раза возрастает стоимость их лечения, в 5-7 раз — риск летального исхода.

Компания «Ланцет» в партнерстве с межрегиональной общественной организацией «Российский Сепсис Форум» с 2017 года реализует, в том числе в Новосибирске, проект «Эффективный стационар». Участники проекта — это несколько многопрофильных стационаров в разных российских городах, после комплексного анализа они получают персонифицированные рекомендации ведущих экспертов федерального и международного уровня. Их реализация позволяет контролировать распространение внутрибольничных инфекций, предотвращать развитие грозных осложнений, таких как сепсис — основную причину смерти пациентов с внутрибольничными инфекциями, улучшать результаты лечения, снижать летальность и уменьшать затраты ЛПУ на лечение осложнений.

«Супербактерии» — уже реальность

«Супербактерии», устойчивые даже к защищенным антибиотикам и антибиотикам ультраширокого спектра действия, — это уже не фантастика.

Проблема эффективного и безопасного использования антибиотиков должна решаться в комплексе — начиная с широкого информирования населения о рациональном применении антибиотиков (и только по назначению врача), повышения образованности медицинского персонала и заканчивая жестким контролем за оборотом противомикробных препаратов в отраслях, связанных с производством продуктов питания; государственной поддержкой исследований, связанных с разработкой и производством инновационных антимикробных препаратов.

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