Не хватило детализации

При этом ежегодно, до 31 июля, ведомство планирует предоставлять в заксобрание отчет о реализации плана мероприятий Стратегии, где по каждому укрупненному перечню мероприятий будут предоставляться четкие результаты проделанной работы, а также данные по достижению целевых индикаторов. За счет этого, по словам Шовтака, депутаты и органы власти области смогут оценить, как регион выполняет цели и задачи, обозначенные в Стратегии.

Председатель совета директоров АО «Половинновский элеватор», депутат Денис Субботин заявил, что все представленные документы являются не планом мероприятий, а детализацией Стратегии.