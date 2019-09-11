Не хватило детализации

Депутаты отказались согласовывать план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года.
11/09/2019, 11:10
Автор: Юлия Данилова
Я не смогу объяснить, для чего он (план Стратегии) нужен избирателям. А скоро выборы!
— План мероприятий — это стратегический документ, и он не должен быть детализирован до уровня узких, конкретных мероприятий, так как они содержатся в госпрограммах, —пояснил, представив документ депутатам регионального комитета по АПК, замминистра экономического развития области Виталий Шовтак. — Во-первых, это был бы огромный фолиант, который невозможно прочитать. Во-вторых, мы ежегодно три раза корректируем бюджет мероприятий госпрограмм, то есть при детализации мы были бы обязаны несколько раз в год корректировать и план мероприятий. Чтобы сделать документ управленческим, поворотливым, мы остановились именно на направлениях мероприятий.
При этом ежегодно, до 31 июля, ведомство планирует предоставлять в заксобрание отчет о реализации плана мероприятий Стратегии, где по каждому укрупненному перечню мероприятий будут предоставляться четкие результаты проделанной работы, а также данные по достижению целевых индикаторов. За счет этого, по словам Шовтака, депутаты и органы власти области смогут оценить, как регион выполняет цели и задачи, обозначенные в Стратегии.
Председатель совета директоров АО «Половинновский элеватор», депутат Денис Субботин заявил, что все представленные документы являются не планом мероприятий, а детализацией Стратегии.
— Например, мероприятие «Развитие экспорта». Это что за мероприятие? Что вы имеете в виду? Если бы вы сказали: «Мы прокопаем канал в Китай». Вот это да! А так у вас получился документ ни о чем, — констатировал Субботин. — Я не смогу объяснить, для чего он нужен, избирателям. А скоро выборы! Помните, 2 года назад Ольга Молчанова (Экс-министр экономического развития области. — Ред.), представляя Стратегию, рассказывала нам, что «потом будет план, где все будет конкретизировано». И мы снова не видим этой конкретики.
Директор ЗАО «Лепокуровское», депутат Михаил Вересовой обратил внимание на тот факт, что план мероприятий не требует финансовых затрат. По его мнению, без финансирования это документ в стиле «а давайте поговорим, как сделать, чтобы стало лучше».
— Год назад мы рассматривали Стратегию, я задавал вопрос: «Это документ к действию или политический?» Мне сказали, что первое. Сегодня у меня складывается впечатление, что это больше политический документ. Если это так, то он абсолютно не отражает реалии и потребности жителей области, — говорит депутат Роман Яковлев. — Критерии снижения уровня бедности, устранения экономического неравенства, и т.д. Это все правильно, но сегодня мы видим, что долги по невыплате зарплат превысили 67 млн рублей. Новосибирскстат сообщает, что житель области может в месяц прожить на 4,5 тысячи рублей.
Яковлев призвал чиновников Минэкономразвития «опуститься с небес на землю и посмотреть реальности в глаза».
— У вас на одном из слайдов был приоритет — 100% обеспечение сотовой связью. Это замечательно, но мы понимаем, на каком уровне находится сегодня решение этого вопроса. А где вопросы, связанные с газификацией, которые улучшат жизнь на селе? За 10 лет реализации Стратегии вы собираетесь повысить газификацию на 1%. О каком планировании, продолжительности жизни тут может идти речь? Соотношение зарплаты в сельском хозяйстве к зарплате в Новосибирской области: сегодня 59,2%, а через 10 лет — 59,5%. А за что вы так сельское хозяйство не любите? — поинтересовался председатель комитета АПК, генеральный директор ЗАО птицефабрика «Октябрьская» Олег Подойма. — Такое впечатление, что федеральное правительство работает над Стратегией, а в нашей региональной стратегии остается все на том же уровне. Если у вас сельское хозяйство стоит в числе приоритетов, так и соответствующие мероприятия нужно разрабатывать, а у нас программа социального развития села в плане никак не отражена.
Виталий Шовтак сообщил, что даже после доработки плана указанные в нем цифры серьезно не изменятся.
— Мы постарались адекватно оценить наши возможности. Если брать ту же газификацию, то в бюджете денег нет, в ПАО «Газпром» к программе подходят с точки зрения окупаемости. Мы, конечно, можем нарисовать цифры, если вы попросите, но давайте объективно смотреть на вещи, — заявил он.
Замгубернатора по развитию сельских территорий Вячеслав Ярманов предупредил депутатов, если они не примут план, отложат его рассмотрение, то затянут процесс.
— Нам нужно двигаться дальше, принимать бюджет. Если ситуацию усугубим и отодвинем — не факт, что мы решим вопрос правильно. Кроме того, те программы, которые отрабатываются на федеральном уровне и касаются вопросов, затронутых в Стратегии и плане, стоят приоритетом в комплексном развитии сельских территорий. Вместе с Минсельхозом и Минэкономразвития нам придется их защищать, чтобы привлечь в регион больше средств. Сегодня мы должны идти на опережение.
В итоге Олег Подойма предложил отправить документ на доработку, так как к нему возникло много вопросов, в том числе по сельскому хозяйству. Предложение было поддержано большинством голосов.
Фото: пресс-служба Заксобрания Новосибирской области
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