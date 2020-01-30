Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»

Проект посвящен истории развития УРАЛСИБа, в состав которого в разные годы вошли 15 финансовых институтов. Проект посвящен истории развития УРАЛСИБа, в состав которого в разные годы вошли 15 финансовых институтов. Проект «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ» представлен в двух видах монет, изготовленных из серебра 925 пробы:

монета массой 15,55 грамм, тираж 1500 штук, цена 2750 рублей;

монета массой 62,2 грамм, тираж 300 штук, цена 9000 рублей.

Приобрести монеты можно в Москве по адресу ул. Ефремова, 8, а также в Краснодаре по адресу: улица Красная, дом 152, в Екатеринбурге по адресу: улица Розы Люксембург, дом 15, в Новосибирске по адресу Красный проспект, дом 184/1, и в Уфе по адресам: улица Революционная, дом 41 и улица Крупской, дом 9.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-800-250-57-57 (бесплатный звонок по России) и 8 (495) 788-61-76.

Фото предоставлено пресс-службой банка