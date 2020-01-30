В 2019 году из Новосибирского региона ЗСЖД отправлено 1149 контейнерных поездов

Западно-Сибирская железная дорога совместно с логистическими компаниями-партнерами продолжает развитие контейнерного сервиса из Новосибирского региона ЗСЖД во внутригосударственном и международном сообщении. В 2019 году отправлено 1149 контейнерных поездов, что на 35% больше чем в 2018 году, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В частности, 189 контейнерных поездов отправлены в Китай через пограничные переходы Локоть, Забайкальск и Наушки, 464 поезда проведено через сухопутные пограничные переходы и припортовые станции Дальнего Востока. Еще 496 поездов отправлено на станции Восточного и Западного полигона железных дорог, а также на станции Западно-Сибирской железной дороги.

Фото пресс-служба ЗСЖД