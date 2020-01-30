Прожиточный минимум в Новосибирской области снизился на 457 рублей

В Новосибирской области установлен прожиточный минимум за IV квартал 2019 года. Согласно постановлению и.о. губернатора области Владимира Знаткова, он составил 11 018 рублей. По сравнению с III кварталом 2019 года прожиточный минимум в среднем на жителя области снизился на 457 рублей (с 11 475 руб).

По основным социально-демографическим группам населения прожиточный минимум составил: для трудоспособного населения — 11 713 руб. (с 12 216 руб), пенсионеров — 8 899 руб. (с 9 247 руб.), детей — 11 274руб. (с 11 698 руб.).

Фото: Gensa Gensa