 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»

  • 21/05/2019, 11:29
Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 1 500 долларов США.

Банк УРАЛСИББанк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный срочный вклад «Лето».

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 1 500 долларов США. Вклад может быть размещен на сроки 181, 367 или 732 дня.

Вклад «Лето» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Процентная ставка зависит от срока и способа открытия вклада. Максимальная ставка до 8% годовых в рублях и до 2,5% годовых в долларах США доступна в случае оформления вклада дистанционно – в Интернет-  или Мобильном банке УРАЛСИБ.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Лето» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ (ПАО) , по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатно) или на сайте Банка.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Подтверждено финансирование проекта реконструкции аэродромного комплекса Толмачёво

Подтверждено финансирование проекта реконструкции аэродромного комплекса Толмачёво

21/05/2019, 14:47
Оно составит 8,9 млрд рублей.
Клинику Мешалкина возглавил Александр Чернявский

Клинику Мешалкина возглавил Александр Чернявский

21/05/2019, 14:38
Сегодня его представили коллективу.
Чистая прибыль «Новосибирскавтодора» уменьшилась в 7 раз

Чистая прибыль «Новосибирскавтодора» уменьшилась в 7 раз

21/05/2019, 14:30
Базовая прибыль на акцию компании в 2018 году составила 38 рублей, в 2017 — 280 рублей.

Актуальный разговор

Nazarov&Partners планирует выйти на рынок США

Все материалы
Новости

Спрос на велосипеды в Новосибирске растет

21/05/2019, 16:24

Количество трансферных пассажиров в Толмачёво выросло на 46%

21/05/2019, 16:17

Шопинг на букву «Е»

21/05/2019, 16:03

Лидер партсписка единороссов покидает Заксобрание

21/05/2019, 15:38

На Плющихинском предлагают протестировать проект модернизации панельных домов

21/05/2019, 14:56

Подтверждено финансирование проекта реконструкции аэродромного комплекса Толмачёво

21/05/2019, 14:47

Клинику Мешалкина возглавил Александр Чернявский

21/05/2019, 14:38

Чистая прибыль «Новосибирскавтодора» уменьшилась в 7 раз

21/05/2019, 14:30

«ЁЛКА девелопмент» готовит новый девелоперский проект

21/05/2019, 13:02

ФПК «Альтернатива» отсудила у «Связь-Банка» и ВСК крупную сумму денег за навязанную страховку

21/05/2019, 12:58

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска